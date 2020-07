In articol:

Oana Roman e chemată în fața judecătorilor, într-un proces complicat. WOWbiz.ro a dezvăluit că Oana Roman e în pericol să piardă moștenirea pe care ea și sora sa, Catinca, au primit-o de la mătușa lor, Rodica Georgescu. Femeia a murit în ianuarie 2017, la 79 de ani, după o luptă de mai bine de 10 ani cu cancerul la sân. Rodica-Lenuța Georgescu era văduvă și nu avea copii. (vezi cum s-a fotografiat Oana Roman la piscină după ce a slăbit spectaculos)

Citeste si: Mesajul Oanei Roman după moartea lui Costin Mărculescu: "Drum lin acolo sus, sper să..."

Citeste si: Petre Roman, apariție șocantă în Piața Universității! Ce i s-a văzut la ceafă fostului premier pe cap

Citeste si: Oana Roman, clipe cumplite: „Mama a rămas fără pensie”

„Sora mea este bolnavă în ultima fază. O avem internată într-un așezământ bisericesc pentru bolnavi de cancer în fază terminală. Ea nu are pe nimeni, nu are copii, ne are doar pe noi. Oana și Catinca se îngrijesc de ea, o ajută și au reușit să îi găsească acest loc civilizat, unde știm că ea este bine îngrijită și tratată. N-au vrut ele să povestească, dar tare s-au mai zbătut pentru sora mea. De zece ani se luptă sora mea cu cancerul asta. În ultimul an a fost din ce în ce mai rău… Fără fete și chiar și fără Marius, nu știu ce m-aș fi făcut. Așteptăm, nu mai e nimic de făcut”, a declarat Mioara Roman pentru WOWbiz.ro.

Oana Roman e chemată în fața judecătorilor. A moștenit o casă la Sinaia și o sumă ce bani

Femeia le-a lăsat Oanei și Catincăi, printr-un testament din 2016, o moștenire compusă dintr-o casă cu curte la Sinaia, dar și o sumă de bani pe care o avea într-un cont deschis la o bancă. Totul s-a complicat din cauza Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), instituție care a dat-o în judecată pe Mioara Roman, regia de stat reclamând faptul că Mioara Roman a locuit ani de zile într-o vilă care îi aparţinea, fără să plătească chirie. În 2016, instanta a hotarat ca fosta sotie a lui Petre Roman trebuie sa plateasca 92.686,78 euro pentru perioada noiembrie 2013 – ianuarie 2015 si 168.338 lei, reprezentand dobânzi pentru aceeasi perioada. RA-APPS a devenit reclamat într-un dosar înregistrat pe 17 noiembrie 2017, deschis la Judecătoria Sectorului 2, obiectul acestuia fiind succesiune partaj judiciar. Ca pârâți figurează Oana Roman, Catinca Zilahy, Mioara Roman și o altă rudă a lor.

Pe 12 aprilie, judecătorii au dat sentința: “Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii, invocată de pârâta ZILAHY CATINCA MARIA. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâta ZILAHY CATINCA MARIA. Admite, în parte, acţiunea formulată de reclamanta REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT în contradictoriu cu pârâţii ROMAN MIOARA IULIA, ROMAN ELISEI IOANA SABINA, ZILAHY CATINCA MARIA şi GEORGESCU ION VLADIMIR. Constată deschisă succesiunea defunctei Georgescu Rodica Lenuţa.”

Oana Roman e chemată în fața judecătorilor. Termenul a fost fixat pentru 23miulie 2020

„Constată că masa succesorală rămasă de pe urma defunctei Georgescu Rodica Lenuţa se compune din: imobil teren situat în orasul Sinaia, în suprafaţă de 1350 mp si construcţie C1 edificată pe acesta, în suprafaţă de 173 mp si sumele de bani detinute de către defunctă, la data decesului, în contul deschis de către aceasta. Constată calitatea de legatari universali a pârâtelor ROMAN ELISEI IOANA SABINA şi ZILAHY CATINCA MARIA, în baza testamentului autentificat sub nr.1814 din data de 30.06.2016, de către Societatea Profesională Notarială Mone Gabriela Olga, Andrei Aurel Jean şi Asociaţii, cu o cotă de 1 fiecare din masa succesorală. Respinge, în rest, cererea ca neintemeiată. Cu drept de a formula cerere de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”. RA-APPS a făcut apel pe 18 octombrie 2019 pentru ca, pe 25 noiembrie 2019, să le dea în judecată pe Oana Roman și Catinca Zilahy, în calitate de moștenitoare a averii mătușii lor, obiectul dosarului fiind anularea testamentului.

“Având în vedere Hotărârea nr.2 din data de 21.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, când prin vot deschis şi liber exprimat, în unanimitate, începând cu data de 22.01.2020 s-a hotărât suspendarea activităţii de judecată, precum şi Hotărârea nr.3 din data de 31.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, când prin vot deschis şi liber exprimat, în majoritate, s-a decis menţinerea formei de protest a suspendării activităţii de judecată, urmează să amâne cauza”, a fost decizia judecătorilor. Următorul termen al procesului a fost programat pentru pe 15 aprilie 2020, dar judecata a fost suspendată, prin decret prezidențial, din cauza stării de urgență. Apoi, s-a decis ca următoarea înfățișare la Judecătoria Sectorului 2, cu Oana Roman și Catinca Zilahy având calitatea de pârât, să aibă loc pe 23 iulie 2020.