Lovitură de teatru! Gerard Pique s-a despărțit de Clara Chia, amanta lui chelneriță! Fostul fotbalist al Barcelonei vrea să se întoarcă la Shakira!

In articol:

Se schimbă lucrurile în viața lui Gerard Pique. Fostul mare jucător al Barcelonei trece printr-o serie de schimbări în viața sa profesională, dar și în cea privată. Dacă, recent, fundașul de fier al bascilor a spus ”adio” fotbalului, atunci când nimeni nu se aștepta, ei bine, și în plan personal, vedeta a luat decizii importante.

Gerard Pique regretă că a înșelat-o pe Shakira

Astfel, din ultimele informații publicate în presa spaniolă, Pique și Clara Chia nu ar mai forma un cuplu, iar motivul pare a avea legătură cu Shakira! Fostul fotbalist ar regreta, în acest moment, ”derapajul amoros” avut în timpul relației cu artista columbiană, dar și felul în care s-a purtat cu mama copiilor săi în toată această perioadă. În plus, apropierile și discuțiile avute cu Shakira l-ar fi făcut pe Gerard Pique să simtă din nou fiorii dragostei pentru cântăreață.

Conform emisiunii Socialité, citată de cotidianul ”Sport”, Pique regretă că a înșelat-o pe Shakira, iar amantlâcul lui cu Clara, o chelneriță în vârstă de 23 de ani devenită deja celebră în Barcelona, ar fi dus la destrămarea relației cu vedeta muzicii latino. Astfel că, acum, el ar fi decis să pună capăt relației cu tânăra și speră să obțină iertarea femeii cu care are doi băieți, Milan (9 ani) și Sasha (7 ani).

Gerard Pique și Shakira [Sursa foto: Facebook Gerard Pique]

Citește și: Shakira l-a făcut să plângă pe Gerard Pique la utima întâlnire! ” A cedat”! Totul spre binele celor doi băieți ai lor

Gerard Pique a părăsit-o pe Clara Chia după ce a plâns pe umărul Shakirei

Decizia lui Pique ar fi fost luată, susțin jurnaliștii catalani, după ce, în urmă cu două săptămâni, după 12 ore de negocieri, fostul jucător al Barcelonei și Shakira au ajuns la un consens în privința copiilor, iar vedeta gazonului a fost de acord ca puștii să se mute cu mama lor la Miami.

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Pique și Shakira au purtat negocierile în casa pe care o dețineau împreună, iar bărbatul a fost la un moment afectat de tot ce se întâmplă, s-a dus în bucătărie și a început să plângă. „Alături de cea care i-a fost parteneră timp de 12 ani și mama copiilor săi, a izbucnit în lacrimi. A spus că nu înțelege intrasigența Shakirei, care nu a fost dispusă să cedeze deloc în negocieri, dar că va pune capăt discuțiilor pentru bunăstarea copiilor. Shakira l-a îmbrățișat și consolat câteva minute în șir”, s-a menționat în presa din Spania.

De la acea întâlnire, Piquet s-ar fi purtat diferit, ar fi fost sentimental și cu gândul la Shakira, așa că, titrează ziariștii catalani, relația lui cu Clara Chia ar fi ajuns la final. Rămâne de văzut cum va reacționa cântăreața și dacă îi va mai da o șansă bărbatului pe care l-a idolatrizat și iubit timp de 12 ani.

Gerard Pique [Sursa foto: Facebook Gerard Pique]

Citește și: Ce i-a cerut Shakira lui Pique după divorț? Iată ce presupune „clauza Clara Chia”

Ce a simțit Shakira atunci când a fost trădată de Gerard Pique cu Clara Chia

Este arhicunoscut faptul că Shakira a fost distrusă sufletește în momentul în care a aflat de relația paralelă a lui Gerard Pique cu o altă femeie.

Fără să se ascundă după degete, artista a recunoscut că despărțirea i-a adus foarte multă suferință și că acum se luptă din răsputeri să iasă din această situație foarte dureroasă atât pentru ea, cât și pentru copiii ei. Shakira a spus tot ce avea pe suflet legat de separere și amanta de 23 de ani pe care Pique nu a mai ascuns-o de ochii lumii.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în ​​ propria mea cas ă. Nu putem face o plimbare î n parc ca o familie normal ă sau s ă mergem s ă lu ă m î nghe ț at ă sau s ă facem vreo activitate f ă r ă să ne urmărească. Deci e greu.”, spunea Shakira într-un interviu pentru elle.com.

Shakira a lansat piesa ,,Monotonia”, în care și-a spus povestea despărțirii de Pique

Apoi, Shakira a lansat piesa ,,Monotonia”, piesă care a captat destul de repede atenția publicului și căreia nu i-a luat foarte mult timp să devină un hit. Piesa pare să vorbească despre momentele și sentimentele prin care artista a trecut în ultima perioadă, cum ar fi despărțirea de tatăl copiilor ei. Versurile „Nu a fost vina ta, a mea nici atât. A fost de vină monotonia” din cadrul melodiei par să descrie cel mai bine ceea ce s-a întâmplat între cântăreață și fotbalistul Gerard Pique.

Videoclipul melodiei oferă imagini puternice, în care inima Shakirei ajunge pe jos, iar ea încearcă să o protejeze după care o încuie într-un seif. Într-o altă secvență apare un bărbat care poartă un hanorac alb și pantaloni de jogging gri, ținută asemănătoare cu ce a purtat fundașul FC Barcelona în videoclipul „Me Enamore“ din anul 2017.