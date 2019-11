Carmen Șerban a trecut printr-o situație dificilă chiar când se aștepta mai puțin. Artista a plecat în Barcelona la un eveniment și a rămas fără geanta în care se aflau bunuri în valoare de peste 3.000 de euro și toate acetele necesare.

Lovitură dură pentru Carmen Șerban după ce a fost jefuită de 3.000 de euro și toate actele într-o țară străină: „Am intrat în panică”

Artista de muzică de petrecere a povestit în cadrul unei emisiuni că a trecut prin clipe grele după ce aflase că i-a fost furată geanta. Carmen își pierduse toate actele și intrase în panică la gândul că nu se va mai putea întoarce acasă.

„Le mulțumesc celor de la consulat. În ultima vreme, companiile cu care zburăm nu ne mai transportă la timp instrumentele. S-a întâmplat că nu a ajuns orga, am sunat la București că nici nu plecase de acolo către Barcelona. M-a sunat domnul de la bagaje pierdute să-mi spună că o trimite cu alt avion. Când m-am întors, mi-am pierdut poșeta, eram în fața aeroportului, aveam și trei căruțe mari cu bagaje, le-am lăsat acolo. Băieții au pus geanta pe bagaje, nu mai era nimeni. Mai erau niște cântăreți care veniseră cu noi. Aveam un rucsac de firmă, aveam un inel care avea o valoare sentimentală, cu diamante, primit de la răposatul, valora 2.000 de euro, absolut toate actele, toate cardurile. Nu aveam cash pentru că am încercat să scot cash când am plecat de la aeroport, dar n-am reușit.", a povestit Carmen Șerban, în cadrul unei emisiuni tv.

Carmen Șerban a povestit că a fost nevoită să alerge prin diverse locuri prin aeroport pentru a putea cere ajutorul unui polițist.

„Am intrat în panică și eram șocată, nu era nici un polițist. A sunat cineva la 112, bineînțeles că n-au venit, ne-au trimis în diverse locuri din aeroport. Nu-mi pare rău de nimic, dar am rămas fără nici un ban, bine au avut băieții mei.", a mai spus Carmen Șerban.