Lovitură pentru familia lui Tzancă Uraganu! Mascații au intervenit la locuința fratelui său, Miraj Tzunami, și l-au luat pe sus! De ce este acuzat acesta

Conform unor surse judecătorești, fratele lui Tzancă Uraganu a fost evacuat chiar din casa în care stă, din cauza faptului că nu a achitat întreaga sumă pentru cumpărarea imobilului în timpul termenului stabilit. Poliția a asigurat zona pentru a nu avea loc alte incidente.

Miraj Tzunami, evacuat de mascați

Miraj Tzunami nu este totuși la prima abatere. În luna decembrie a anului trecut, fratele manelistului a fost vizat de percheziții, într-un caz de înșelăciune. Acesta ar fi făcut parte dintr-o grupare ai cărei membrii se dădeau drept preoți pentru a înșela persoane aflate într-o situație nefavorabilă. Ei erau contactați pe rețelele de socializare de către persoane aflate în impas, cărora le cereau diverse sume de bani, cu promisiunea că pot rezolva orice fel de problemă.

Imagine cu vila lui Miraj Tzunami [Sursa foto: antena3.ro]

Primele declarații făcute de Miraj Tzunami, după ce a fost evacuat

Fratele manelistului a făcut câteva precizări cu privire la subiect.

El spune că ar fi vorba de o înșelăciune petrecută în urmă cu mai mulți ani. Miraj Tzunami spune că, de fapt, soția lui a plătit suma de 140.000 de euro pentru a cumpăra o casă, însă vânzătorul imobilului s-a făcut nevăzut.

"Eu nu am casă doar la Ploiești, am și la București. În urmă cu câțiva ani de zile, soția mea a luat un imobil, noi acolo ne investim banii pentru viitor, iar un escroc a mințit-o pe soția mea cu nu știu ce act, a fost mână-n mână cu un notar. A dus-o la un prieten, a mințit-o că e un notar, dar era vărul lui, iar eu nefiind acasă, tot timpul plecat la evenimente, soția i-a dat suma de 140.000 de euro cash pe casă, iar acesta a înșelat-o, iar de atunci nu se mai știe nimic de el. Am pus poliția pe el, pe urmele lui", a declarat Miraj Tzunami pentru Spynews.ro.

În ciuda faptului că artistul susține că a fost înșelat și este vorba doar de o greșeală, mascații l-au evacuat astăzi din casa lui din Ploiești.

