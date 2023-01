Lucia a dispărut fără urmă, la scurt timp după ce soțul ei a amenințat-o că va fi „următoarea Elodia”. Familia ei o caută cu disperare: „Nu ar fi plecat de acasă fără fiica ei de 2 anișori”

In articol:

O femeie în vârstă de 31 de ani, stabilită de 10 ani în Belgia a dispărut de aproximativ o lună de la domiciuliu.

Familia încearcă din greu să o găsească cerând ajutorul pe rețelele de socializare și autorităților. Organele de poliție din Luxemburg, Belgia și România au început cercetările și o caută pe femeie.

Lucia este româncă, în vârstă de 31 de ani și este stabilită în Belgia de aproximativ 10 ani. Femeia a dispărut din locuința sa din străinătate, iar rudele și familia încearcă să o găsească. Mai mult decât atât, surorile Luciei bănuiesc că soțul acesteia este implicat în dispariție.

„ Dispăruta se numește Lucia Alexăndroaie, de 31 de ani. Este româncă, dar are și cetățenia statului Luxemburg. Semnalmentele sale sunt: 1,60 metri înălțime, 55 kilograme, păr șaten, ochi verzi. Rudele din România spun că femeia nu ar fi plecat niciodată de acasă fără fiica sa de doi ani. Din România și din Anglia, surorile femeii dispărute au făcut mai multe apeluri pe rețelele de socializare, cerând ajutorul pentru găsirea Luciei Alexăndroaie.

Autoritățile din România și din Belgia au început, la rândul lor, investigațiile privind dispariția femeii. «Dispărută din 9 decembrie de la domiciliul ei din Arlon (Belgia), unde locuia cu familia. Lucra la Eurostat-Soggeti în Luxemburg.» Dacă cineva a văzut-o sau are informații despre sora mea Lucia Alexandroae, vă rog să mă anunțe. Mulțumesc frumos!”, a fost mesajul transmis de una dintre surorile Luciei, pe rețelele de socializare.

Lucia a dispărut din locunța sa din Belgia [Sursa foto: Facebook]

Soțul Luciei, bănuit că este implicat în dispariția femeii

Una dintre surorile Luciei bănuiește că soțul surorii ei, un bărbat din Medgidia, este implicat în dispariția femeii. Lucia a locuit o perioadă în Luxemburg, apoi s-a mutat în Belgia alături de soț și fetița lor de 2 ani.

Citește și: Un bărbat a fost dat dispărut în Argeș și a fost găsit după două zile, fără suflare! Trupul neînsuflețit al victimei a fost descoperit în albia unui râu

” Nu ar fi plecat de-acasă fără fiica ei de 2 anișori și jumătate. Era ochii ei. O iubește enorm și nu ar putea sta un minut fără ea. Noi am vorbit prin apel video cu Lucia joi seara, 8 decembrie. Sâmbătă dimineața (10 decembrie) între 10 și 11, soțul ei ne-a spus că nu mai este, nu mai știe nimic de ea. Vineri nu ne-a spus nimic. Nu și-ar fi lăsat fetița. Nu ar fi plecat fără să vorbească cu noi. Avem noi bănuielile noastre, dar sunt doar bănuieli. Am anunțat dispariția surorii mele și acolo în Belgia, dar și aici la noi la Poliție. Am fost și am dat declarații. Sora mea și fiica ei au și cetățenie luxemburgheză. Am auzit că ar fi amenințat-o cu moartea, că ar fi amenințat-o că va face să dispară ca Elodia.”, a declarat sora Luciei, pentru Vasiledale.ro.

Mama femeii s-a prezentat în data de 15 Decembrie la secția de poliție din Maramureș pentru a declara dispariția fiicei sale. Aceasta a mărturisit că fiica sa ar fi avut intenția să divorțeze din cauza neînțelegerilor cu soțul.

Surorile femeii cer ajutorul tuturor pentru a o găsi pe Lucia

Familia Luciei este disperată, după ce femeia a dispărut din locuința sa. Surorile ei susțin că nu ar fi plecat fără fetița ei în vârstă de 3 ani și fără să-și anunțe familia.

„ Ne-a întristat foarte mult vestea că sora mea cea mică, Lucia Alexandroae a dispărut din 9 decembrie. A locuit în Arlon, Belgia, și a lucrat pentru Eurostat – Soggeti, Luxemburg. Vă rog să distribuii și dacă aveți informații nu ezitați să ne contactați. Poliția a început cercetările, așa că vă rog să vă rugați pentru ca Poliția din Belgia și Luxemburg să lucreze împreună și eficient, în găsirea Luciei. Vă rog să o pomeniți în rugăciunile voastre în aceste momente foarte grele.”, a postat o altă soră a Luciei, Aurica Mihalache, pe pagina sa de Facebook.

