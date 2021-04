Lucian Barbu de la Survivor a fost operat la genunchi! Cum arată piciorul Războinicului după intervenție?! „A trebuit să îmi taie din...” EXCLUSIV

In articol:

Lucian Barbu a fost eliminat de la Survivor România pe la mijlocul lunii ianuarie, fiind primul concurent care a plecat din Republica Domincană.

Nu a fost propus de ceilalți colegi, iar singurul regret al Războinicului este că nu a arătat tot ceea ce poate, căci s-a accidentat grav la unul dintre genunchi în cel de-al doilea meci pentru imunitate, împotriva lui Cătălin Moroșanu. A fost internat de urgență la spitalul din Dominicană, unde i s-au făcut mai multe investigații și analize. Verdicul medicilor a fost crunt, iar aceștia nu i-au mai dat voie să-și continue percursul în cea mai grea competiție de supraviețuire din România.

„Durerea internă este mai mare că cea din exterior. Se pare că, viața este ceea ce se întâmplă în timp ce ne facem planuri. Durerea mare este aceea că am plecat la drumul ăsta și totul s-a întâmplat instantaneu și nu am prevăzut nimic”, a declarat Lucian Barbu imediat după ce Dan Pavel a făcut anunțul că va pleca cu primul avion spre România.

Acum Lucian Barbu a fost operat, iar intervenția chirurgicală a decurs conform planului. Iată cum se simte în aceste momente.

Genunchiul proaspăt operat al lui Lucian Barbu

Vânătile de pe picioarele fostului Războinic

Lucian Barbu a fost operat la genunchiul la care se accidentase la Survivor România

Fostul Războinic a declarat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro că i-a fust puțin teamă, însă intervanția chirurgicală a decurs foarte bine. Se pare că medicii au avut ceva de furcă până au reușit să-i „repare” genunchiul, însă operația s-a dovedit a fi un real succes. Acum, pentru Lucian Barbu va urma o perioadp lungă de recuperare, dar cel mai important este că se simte bine.

„Operația a decurs bine. Când am văzut ce mă așteaptă, m-am panicat. A trebuit să îmi taie din tendonul care este chiar sub rotulă, să îmi ia o bucată din el ca să poată să înlocuiască ligamentul anterior încrucișat, cel care a fost rupt. Operația este oarecum simplă ca și aspect, dar se intră până la os, a trebuit să taie și o parte din tendon, așa că timpul de recuperare va fi destul de lung”, a dezvăluit Lucian Barbu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Cătălin Moroșanu

Cătălin Moroșanu a părăsit Survivor România tot după o accidentare la genunci. Riscă, de asemenea, să ajungă la operație

Lucian Barbu s-a accidentat grav la genunchi într-un meci în care îl avea adversar pe Cătălin moroșanu, iar faimosul se pare că a avut aceeași soartă. Fostul boxer a trebuit să părăsească Survivor România după o accidentare la un genunchi, care, de asemenea, a fost destul de problematică.

Se pare că fostul sportiv și-a rupt meniscul, iar dacă nu se va recupera până după sărbătorile Pascale va fi nevoit să se opereze.

„Vreau să vă spun despre accidentarea mea. În primul rând, m-am accidentat pe trasu în momentul când trebuia să intru pe sub obstacol și când piciorul, efectiv genunchiul mi-a rămas în noroi, mi-a pocnit foarte tare și automat mi s-a umflat, mi s-a făcut dublu genunchiul. Am știut în sinea mea că este ceva grav. Am avut atâtea accidentări de-a lungul carierei mele și am simțit că ceva nu e bun acolo. Am stat în spital o săptămână să mă recuperez(...) am făcut câteva infiltrații să-mi revin puțin și după am putut să merg altfel. Voi încerca să mă recuperez până după Paște. Dacă nu, trebuie să fac operație de menisc. Meniscul este rupt, nu fisurat, sper să fie bine. Îmi pare rău că am plecat din cauza acestei accidentări”, a spus Cătălin Moroșanu pe Youtube.