Lucian Mîndruță îl atacă pe Cristi Puiu, după discursul de la TIFF

Întregul conflict în mediul online a pornit după ce autoritățile din Cluj le-au recomandat cetățenilor să poarte mască și în spațiile libere aglomerate. Astfel, spectatorii TIFF s-au conformat și au venit la vizionarea filmului echipați corespunzător, chiar dacă proiecția era în aer liber.

Discursul regizorului Cristi Puiu care a împărțit în două opinia publică: „Dacă mâine o să vă ceară să mergeţi în mâini, credeţi-mă că o să mergeţi în mâini, pe Eroilor”

Regizorul Cristi Puiu a intrat pe scenă cu masca în mână, susținând că a respectat măsuril impuse de pandemia de coronavirus, dar nu este de acord cu ultima măsură impusă de autoritățile locale din Cluj.

„Am înţeles că de mâine se poartă mască de protecţie în aer liber la Cluj. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Este un film de 200 minute. Să staţi cu masca pe faţă şi să vă uitaţi la un film de 200 de minute este inuman. Vă rog să plecaţi când simţiţi că trebuie să ieşiţi. Când nu mai suportaţi să plecaţi. Vă rog foarte mult! Dacă dumneavoastră sunteţi astăzi aici şi vă uitaţi la un film este pentru că au existat nişte oameni indisciplinaţi în România în Decembrie ’89 care au spus nu dictaturii. Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne tradeze ca pe nişte vite.

Există un virus, dar tonul autorităţilor statului este inacceptabil. Oamenii la Cluj sunt disciplinaţi şi atenţi la aceste detalii (n.r. - s-a referit la respectarea măsurilor de distanţare socială), dar ca orice abuz trebuie amendat. Dacă nu o faceţi dumneavoastră, prin vot de această dată, nu o face nimeni. Respect distanţarea socială şi port masca de fiecare dată când intru într-un spaţiu închis, dar dacă mâine o să vă ceară dumneavoastră să mergeţi în mâini, credeţi-mă că o să mergeţi în mâini, pe Eroilor”, a spus Cristi Puiu, în aplauzele spectatorilor, potrivit Adevărul.

Lucian Mândruță, atac dur la adresa regizorului Cristi Puiu, după discursul de la TIFF

Unul dintre criticii lui Cristi Puiu este Lucian Mîndruță care s-a arătat deranjat mai ales de afirmația: „Dacă vă spun ăştia să mergeţi în mâini, o să mergeţi. La Eroilor!”

Jurnalistul l-a acuzat pe regizor că este cineast și că pune vizioanarea filmului său pe primul loc, în detrimentul protecției oamenilor. Însă, Lucian Mîndruță a omis faptul că cineastul s-a referit strict la obligativitatea purtării măștii în aer liber.

„Cristi Puiu: 'Daca va spun astia sa mergeti in maini o sa mergeti. La Eroilor!'.

Nu, Cristi. Daca imi spun sa merg in maini, ca ordin, fara pic de ratiune, fara niciun motiv, doar de dragul de a da un ordin, te asigur ca nu il execut.

Eu respect ce are in spate stiinta. Si nu o fac pentru mine, care poate scap de boala asta, ci ca sa n-o dau si altora, inclusiv mamei mele.

De aia s-a enervat lumea pe tine pe facebook, Cristi. Pentru ca tu ai pus mai sus experienta de a-ti vedea filmul de sanatatea oamenilor.

Si nu, nu e.

Filmul e arta si arta vine dupa supravietuire, dupa sanatate, nu inaintea ei. Asa e piramida aia a cineastului Maslow.

Alminteri, eu ma simt jignit de aceasta formula: "Daca va spun astia".

Nu pentru ca imi spun astia pun masca in interior. Ci pentru ca imi spun eu.

Tot asa cum imi spun c-as putea sa ma uit la filmele tale pe laptop, si nu intr-o sala.

Sigur, atunci cand o sa faci ceva in care binele invinge, nu ca in viata reala...” este mesajul transmis de Lucian Mîndruță pe rețelele de socializare.