Lucian Viziru, adevărul din spatele despărțitii de Catrinel Sandu. Ce a putut spune actorul despre fosta iubită: ”Mi-a tras țeapă”

Lucian Viziru s-a făcut remarcat la scară largă odată cu aparițiile sale în telenovelele românești. Rolurile pe care le-a interpretat i-au adus succesul, făcându-l și unul dintre cei mai râvniți bărbați ai momentului.

Astfel că nu puține au fost doamnele și domnișoarele care au râvnit la inima sa și deloc puține fiind și celebritățile cu care el s-a iubit.

Lucian Viziru, adevărul din spatele despărțitii de Catrinel Sandu

Lucian Viziru: ”Ba n-am fost eu cuminte, ba n-a fost ea cuminte”

Printre acestea, la vremea aceea, s-a numărat și Catrinel Sandu. Actorul și blondina s-au iubit vreme de cinci ani, având o relație cu năbădăi și cu un final nu tocmai fericit.

Pentru care conform spuselor blondei, Viziru ar fi fost de vină.

Acum, însă, pentru că totul e de domeniul trecutului și fiecare are viața sa, Lucian Viziru a spus cum au stat, de fapt, lucrurile, altul fiind adevărul.

Actorul a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV că nu doar el a greșit în relație, ci și Catrinel. Ba chiar, a dat de înțeles că amândoi ar fi călcat strâmb.

Și, în timp ce el a ales să treacă cu vederea infidelitatea iubitei, la rândul său, atunci când a aflat că Lucian o înșeală cu o prietenă comună, Catrinel a rupt orice legătură pe care o avea cu bărbatul iubit.

„Ea a mers pe ideea că eu am fost nenorocitul în relația respectivă… Dar doamna fostă Sandu pot să zic că mi-a tras țeapă, deși ne-am tras-o amândoi și la propriu, și la figurat. Ba n-am fost eu cuminte, ba n-a fost ea cuminte. Am fost împreună vreo 5 ani. Am avut tot timpul din lume să facem prostii, Tinerețe, valuri crețe”, a spus Lucian Viziru, în cadrul unei emisiuni TV.

Pe lângă relația avută cu Catrinel Sandu, Lucian Viziru a avut o legătură mai specială și cu actrița internațională Gabriela Spanic, dar a recunoscut că și-ar fi dorit o aventură și cu Simona Gherghe, cea cu care încă este la cuțite de mai bine de 11 ani. Dacă în primul caz, distanța l-a ținut departe de Gabriela Spanic, dar și limba, în ceea ce o privește pe moderatoarea show-ului de matrimoniale, se pare că Lucian și-a ținut dorința secretă până acum.