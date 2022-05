Mama lui Catrinel Sandu, viață de vis în SUA, alături de fiică și nepoate: „Sunt rezident permanent american”. Cum se înțelege cu actualul ginere

In articol:

Încă din anul 2007, Catrinel Sandu s-a mutat în America, la vremea aceea, cu fostul soț, Gabriel Trifu, alături de care are două fiice. Din 2003 este cetățean american cu acte în regulă, iar de doi și-a unit destinul cu al unui american, alături de care acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Deși sunt o familie nemeroasă, ea având două fete din primul mariaj, iar Steve doi băieți din căsnicia anterioară, de ceva vreme, Catrinel și-a luat și mama în America.

Mia Sandu s-a obișnuit rapid cu traiul american

Văduvă fiind, Mia Sandu a vândut casa în care a locuit cu soțul, a cumpărat un apartament imens în Capitală, dar l-a lăsat gol, pentru că imediat a luat drumul Americii. Acum este rezident permanent american și spune că urmează să revină în România curând, însă are de gând să se mai întoarcă la fiica sa.

Mia Sandu declară că s-a acomodat rapid, bucurându-se acum, la bătrânețe, de o viață trăită în tihnă, lux și opulență. Și asta pentru că fiica sa și ginerele Steve îi fac toate poftele, punându-i la dispoziție o cameră și o baie doar pentru ea, din vila pe care americanul a achiziționat-o în Florida.

”Voi veni în țară la sfârșitul lunii mai. Am vândut casa anul trecut și mi-am luat apartament cu cinci camere pe B-dul Unirii unde am mai stat acum 20 de ani. Aici, în SUA, m-am acomodat foarte bine. Sunt rezident permanent american. Copiii sunt minunați, avem o casă de vis într-un cartier select din Sarasota. Eu am camera mea cu baie și tot ce îmi trebuie. Iar Catrinel și Steve nu știu ce să mai îmi facă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am acum, la bătrânețe, o viață fără griji. Doar Nicu ne mai lipsește la toți ”, a declarat mama lui Catrinel Sandu, notează Fanatik.

Deși acum are mai mult decât ar fi visat vreodată, Mia Sandu menționează că ceva îi lipsește. De fapt, cineva drag nu îi este aproape, soțul, care a pierdut lupta cu viața după o intervenție chirurgicală, efectuată în urma unui atac cerebral.

Doar visele îi mai alină dorul și tot ele o fac să comunice în continuare cu cel care i-a fost alături o viață întreagă. Nicu Sandu, prin intermediul viselor, și-a îndemnat soția să îi fie în continuare alături fiicei și să nu mai părăsească America.

„Pe Nicu l-am mai visat. Ultima dată mă întreba cum m-am obișnuit aici, în America, și să nu mai plec. Mi-a spus să rămân aici cu copiii. De aceea am și făcut colivă să îl pomenesc. Și la rugămintea lui Steve, pentru că îi place foarte mult”, a mai spus Mia Sandu.