Luis Gabriel a dezvăluit ce l-a făcut să o ceară în căsătorie pe Haziran: "Chiar dacă pentru unii înseamnă puțin..."

Luis Gabriel și Haziran formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă, fiind doi interpreți iubiți de public. Recent, tânărul manelist și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe aleasa inimii lui, făcându-i o surpriză de proporții.

Luis Gabriel, detalii emoționante despre relația cu Haziran

Manelistul și partenera lui s-au cunoscut în domeniul în care activează și de atunci au fost de nedespărțit. "Diamantul și Perla", așa cum îi numesc cei de acasă, au o relație foarte sudată și fac totul împreună, inclusiv pe plan profesional. În urmă cu câteva zile, îndrăgostiții au făcut un pas important în viață și au ales să se logodească, după ce Luis Gabriel i-a pus marea întrebare iubitei sale.

Tânărul a declarat, într-un interviu pentru Cancan.ro, că a simțit faptul că Haziran este femeia vieții lui și are foarte mare încredere în aceasta, că îi va fi alături toată viața: "Suntem împreună de un an. Chiar dacă pentru unii înseamnă puțin timp, noi am trăit într-un an cât alții în zece și ne iubim necondiționat. M-am decis să o cer în căsătorie pentru că ea este femeia vieții mele, ea s-a născut atunci când m-a cunoscut pe mine. Ne iubim, ne respectăm și avem încredere unul în altul și sunt bucuros că am găsit, într-o lume atât de mare, omul meu de suflet.", a mărturisit manelistul, pentru sursa citată.

Luis Gabriel, ajutat de Ionuț Cercel să se lanseze în muzică

Luis Gabriel nu a debutat de foarte mult timp în lumea muzicală, însă tânărul a fost îndrăgit de oameni la scurt timp după ce a urcat pe scenă.

Cu toate că acum a cunoscut gustul celebrității și a devenit faimos, manelistul spune că nu are de gând să se schimbe niciodată, ci dimpotrivă, își dorește să rămână aceeași persoană modestă, ca la început: "Nu am ajuns să mă cunosc atât de bine, dar despre mine pot să vă spun că sunt un băiat modest. Am jucat fotbal și am dat de cineva care a vrut să parieze pe mine în muzică, mai exact Ionuț Cercel. M-a ajutat enorm și am lansat împreună cea mai ascultată melodie. Acum sper doar că nu mă voi schimba niciodată și că succesul pe care îl am nu mă va face să fiu alt om, că știți cum se întâmplă. Consider că am principii de viață solide și o coloană vertebrală și voi rămâne mereu la fel, același băiat cu suflet bun, care tratează pe toată lumea în mod egal.", a mai adăugat artistul, pentru aceeași sursă.