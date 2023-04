Luiza, primele declarații după ce a fost la un pas de eliminare la "Bravo, ai stil": "Am venit aici ca să câștig". Ce spune despre scandalul Sorinei | EXCLUSIV

In articol:

În ultima gală, Luiza a fost la un pas de eliminare. Atât ea, cât și Jasmine au obținut cele mai mici calificative din partea juraților așa că fanii au decis.

Din fericire pentru Luiza, cea care a fost eliminată, având mai puține voturi din partea publicului a fost Jasmine așa că pentru ea, show-ul continuă.

La "Bravo, ai stil" Backstage, Luiza a oferit și primele declarații după eliminare și a mărturisit că deși se afla pe muchie de cuțit, situația și rezultatul din gală nu vor face altceva decât să o motiveze și să o determine să muncească și mai mult, tocmai pentru că se vede câștigătoarea concursului.

Luiza, primele detalii după ce a fost la un pas de elimianre

Jurații nu au fost deloc mulțumiți de ținuta pe care Luiza a pregătit-o pentru gala concept așa că notele au fost pe măsură. Bruneta a riscat să plece acasă în prima gală eliminatorie, însă fanii au fost cei care au salvat-o.

"Eram foarte emoționantă, nu știam cine m-a votat și cum m-au votat.(...) A fost o ținută chiar muncită și a fost o idee personală. A fost ideea mea și chiar credeam în ea, eram mega optimistă, eram convinsă că voi lua 5 pe linie.

Când am ajuns în fața juraților mi-a căzut cerul în cap.(...) Mie mi s-a părut o ideea bună ținuta mea pentru acest concept. (...) Nu a fost apreciată deloc, însă asta mă încurajează să merg mai departe. Atunci pe moment eram foarte descurajată și cumva tristă, dar tot răul spre bine. Așa îmi place să gândesc", a povestit Luiza, la La "Bravo, ai stil" Backstage.

Luiza, pregătită să câștige competiția

Concurenta din sezonul 8 mărturisește că nu a intrat în competiția ca să își facă prieteni, dar se înțelege bine cu toate colegele sale. Motivele care au adus-o la "Bravo, ai stil" sunt cu totul și cu totul altele, vrea să învețe, să se dezvolte și speră că va ajunge și marea finală, acolo unde va și câștiga.

"Vorbesc cu toată lumea, mă înțeleg cu toată lumea, dar nu am venit să mă împrietenesc cu nimeni, am venit aici să mă dezvolt și să câștig. Chiar am spus din prima prezentare că vreau coroana pe cap. Vedem mai departe ce voi reuși", a explicat Luiza, la WOWnews.

Întrebată dacă este de părere că are toate atuurile necesare ca să câștige competiția, Luiza spune că este singură că da, însă mereu există și loc de mai bine așa că e gata să se dezvolte.

"Eu cred că am atuuri necesare, dar cred că pe parcurs voi dobândi și alte atuuri care mă vor ajuta să fiu cu adevărat câștigătoare. Mereu spun că există loc de mai bine, chiar și pentru mine", a mai precizat ea.

Ce spune Luiza despre scandalul în care a fost implicată Sorina

Jurații au reacționat vehement atunci când au prins-o pe Sorina îmbrăcată cu hainele lui Ruxi și Opulența, câștigătoarea sezonului 7. Concurenta este deja bănuită că ar avea un stilist și ar colabora cu vedeta, iar Luiza spune că este sigură că dacă Raluca Bădulescu nu remarca totul, colega sa de platou ar fi continuat să împrumute ținutele gata făcute.

"Nu m-aș fi gândit dacă Raluca nu ar fi spus, la o emisiune, de referințele ei și de piesele pe care le purta. Am văzut-o pe Sorina implicată și nu m-aș fi gândit că ia niște piese direct de la cineva și la îmbracă. Apoi am văzut că de fapt chiar are sens și ea chiar a spus că și-a luat doar trei piese de la Ruxi și apoi a zis că și rochia.

Mi s-a părut o poveste foarte ciudată și deloc corect față de noi, mai ales că Ruxi este câștigătoarea sezonului 7. A fost foarte dubios, eu cred că dacă nu și-ar fi dat seama Raluca, totul ar fi continuat și Sorina ar fi purtat tot ținute făcute de Ruxi", a mai explicat Luiza, la WOWnews.

