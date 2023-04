"Taci, când vorbesc!" Discuție în contradictoriu în platoul "Bravo, ai stil". Milena, asaltată cu acuzații! Concurentele susțin că ținutele ei sunt copiate

In articol:

Tensiunea a fost la cote maxime în ediția de astăzi, 21 aprilie, a emisiunii ”Bravo, ai stil”, difuzată pe Kanal D2 și moderată de Ilinca Vandici, asta pentru că a existat un schimb de replici acid între două concurente, respectiv Milena și Constanția.

Constanția a acuzat-o pe colega sa de emisiune că ținutele ei ar fi copiate, iar Milena i-a oferit imediat replica tinerei, încercând să se apere.

„Milena: Îmi pare rău să-ți spun, nu era copy-paste. Poza respectivă e a prietenei mele, care și-a făcut ținuta respectivă. Body-ul este cu totul altul, eu am purtat un top. Cum poți să spui că e unu la unu, dacă eu deja pun anumite chestii?

Constanția: Foarte multe chestii...

Milena: Taci, când vorbesc! Te rog eu frumos, lasă omul să vorbească.

Constanția: Păi ai pus o întrebare.

Milena: Eu am venit cu niște tocuri și ea a venit cu niște cizme cu platformă în poza respectivă. Se poate da, pot să vă dau poza respectivă, nu e unu la unu.

Constanția: Bine Milena, chiar m-ai plictisit, sincer.

Milena: Ok, măcar nu mai vorbi anumite chestii care se pot proba, sincer. O să trimit cel mai bine poza producției.”, a fost discuția celor două, în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil”.

Ținuta Milenei a fost analizată de colega ei, Jasmine, și de jurați

Bineînțeles, înainte de momentul jurizării, cea care a vorbit despre ținuta Milenei a fost una dintre colegele sale, Jasmine, care a spus: „Îmi place și nu îmi place. Nu-mi place cum îți vin ochelarii, sau îmi plac ochelarii separat, dar mi se pare că sunt foarte multe informații. Ai casca asta plină de flori, ochelarii cu pietre. Nu știu ce să zic, sincer, chiar sunt curioasă să ascult jurizarea”.

De asemenea, Raluca Bădulescu a fost prima care a jurizat ținuta concurentei, punctând anumite detalii: „Milena, ai intrat pe o energie, pe un nerv, pe un pas, pe un dans. Rochia îți vine bine, corsetul îți vine bine, este extrem de actual, combinația asta cu mănuși de lac, latex, îți vine foarte bine. Tu ai două flori aici, una în gât, mai multe pe cap. Prea mult”.

La rândul său, și Alex Abagiu și-a spus părerea despre ținuta tinerei: „Am o problemă cu look-ul overall. Și îți spun de ce. Fac această paralele cu Crăciunul. Există un trend, de câțiva ani, în care într-un brad de Crăciun pui și flori, pui și cristale, animăluțe mici de pluș, de toate. Ei, cam așa arată ținuta ta”.

Cel ce a încheiat jurizarea a fost Maurice Munteanu: „Sunt de acord cu Raluca. Nu vine neapărat rău. Sunt prea multe zone de influență, prea multe tendințe, deși vorbim despre negru, dar sunt prea multe chestiuni pe care tu ți le-ai dorit în aceeași ținută”.