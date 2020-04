Lygia Alexandrescu, specialistul kfetele.ro în nutriție, a oferit câteva informaţii preţioase şi ponturi de care ar trebui să ţinem cont înainte să ne aşezăm la masa de Paşte. Anul acesta, Sărbătorile se vor desfăşura în condiţii speciale, într-o perioadă tristă. Asta nu înseamnă însă că nu putem să ne bucurăm de familia apropiată şi de mâncarea tradiţională la care mulţi visează tot anul. Totuşi, conform specialistului nostru, trebuie să ţinem cont de câteva aspecte.

"Este aprilie si marea sarbatoare a Pastelui a venit, insa in vremuri diferite de cele cu care am fost obisnuiti o viata. Un Paste de care nu suntem nici gazde, nici musafiri...

Bucuria acestor zile era mare la noi, la romani acest lucru insemnand pana acum: mese multe si copioase, portii mari si gazde care nu se pot refuza, iar dupa Sarbatori, "castigul" ponderal era de 1-3 kg.

Citeste si: Lygia Alexandrescu, sfaturi esențiale pentru ultima săptămână de post, înaintea Paștelui. Ce recomandă specialista

Cu toate acestea, anul acesta preparatele traditionale raman la fel de diverse ca si compozitie nutritionala, doar ca se vor gati cantitativ mai putin, strict pentru familie si numai pentru cele 2-3 zile de Paste.

Asadar, produsele alimentare bazate pe proteine animale vor abunda si in acest an: oua, drob, borsuri de carne, fripturi, alaturi de cele bogate in glucide: cozonac, pasca, mamaliguta, alcool, etc.

Traditionalele meniuri preparate cu aceasta ocazie vor contine mai ales carne de miel si oua. In ultimii ani, carnea de miel a fost inlocuita cu carne de ied si mai nou exista tendinta de a consuma preparate traditionale de Paste din carne de iepure.

Citeste si: Ce să mănânci ca să ai sistemul imunitar puternic în sezonul virozelor? Recomandări de la nutriționist

Din punct de vedere nutritional, exista o serie de asemanari si deosebiri ale acestor trei tipuri de carne. Toate aceste variante provin de la animale tinere si in ciuda aparentelor, sunt greu de digerat, mai ales dupa o perioada de sapte saptamani de post. Toate aceste tipuri de carne sunt perisabile si o posibila toxiinfectie alimentara poate avea forme de manifestare severe.

Citeşte materialul integral pe kfetele.ro