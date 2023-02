Niculina Stoican a mărturisit pe ce trucuri de frumusețe se bazează. Printre acestea se află și un tatuaj, despre care puțină lume știe: „Îl am de când a apărut prima dată în România”

In articol:

Niculina Stoican este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară din țara noastră. Pentru că are o carieră de succes și ia parte la evenimente pe bandă rulantă, solista vrea să arate impecabil la fiecare apariție.

Astfel, vedeta și-a creat o rutină de la care nu se abate și care, spune ea, face minuni.

Interpreta mai are însă și un secret, despre care puțină lume știe.

De 20 de ani, Niculina Stoican are tatuaj în zona ochilor

Printre cele mai importante reguli de la care vedeta nu se abate niciodată se numără demachierea în fiecare seară, indiferent cât este de obosită.

Chiar dacă fiecare apariție a acesteia este fără cusur, artista a mărturisit că nu suportă să se machieze, așa că de mai bine de două decenii a decis să își facă un tatuaj în zona ochilor, pentru a scăpa de o parte din corvoada aranjatului.

„Eu, dacă nu mă demachiez seara, mă trezesc cu ochii umflați de zici că m-a bătut cineva. Demachierea a devenit pentru mine o obișnuință și cred că pentru fiecare femeie care ține la acest aspect este ceva firesc, un mod de viață. Eu nu cumpăr produse scumpe, ci folosesc cele mai ieftine demachiante, românești, pentru că eu sunt româncă get-beget.

Am convingeri extremiste, nu folosesc altceva. E adevărat că am o genă bună și clar că aș putea să nu folosesc nimic și să arăt jalnic sau să folosesc cele mai scumpe produse și să arăt tot jalnic. Nu e o regulă, în primul rând ține de genă.

Dar tot ce pot să spun este că nu mă culc niciodată machiată, asta e literă de lege. Mie nu îmi place să mă machiez și de aceea am un singur lucru făcut, am un tatuaj permanent la ochi. Dar îl am de acum 20 de ani, când a apărut prima dată în România. Eu mi l-am făcut la o ungurioaică, la Oradea. Sigur că l-am retușat în 20 de ani de două ori, dar la aceeași persoană. Eu sunt foarte conservatoare. Mă apropii greu de oameni, dar în momentul în care m-am apropiat, renunț greu la cineva”, a declarat Niculina Stoican, pentru viva.ro.

