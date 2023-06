”M-a legat la ochi și m-a urcat pe motocicletă. A fost ceva ireal”! Carmen Electra, amor nebun în locuri interzise cu Dennis Rodman! Dezvăluiri incendiare

In articol:

Fostul mare baschetbalist american Dennis Rodman, acum în vârstă de 62 de ani, a surprins pe toată lumea cu o autobiografică, plină de detalii explosive, intitulată „Ar fi trebuit să fiu mort până acum.

Clipele nebune și sălbatice ale cele mai bun recuperator din istoria NBA”. În ea, a vorbit despre viața sa sexuală intensivă și, firește, despre relația pe care a avut-o cu la fel de celebra Carmen Electra.

Dennis Rodman avea să dezvăluie că actrița a fost singura femeie pentru care a simțit cu adevărat sentimente, în condițiile în care, femeile se înghesuiau în dormitorul lui cu o repeziciune incredibilă.

„Nu știu cum am început să ies cu Carmen. S-a întâmplat, cred eu, pentru că la acel moment făceam sex cu o mulțime de femei. Cu atât de multe încât, la un moment dat, devenise un job. Însă, relația pe care am avut-o cu Carmen a fost diferită. A fost plăcut să aștepți persoana de care îți place în momentul și la locul potrivit”, a povestit marele baschetbalist american în carte, potrivit publicației spaniole Marca.

Dennis Rodman a vorbit despre Carmen Electra! ”Ne-am așezat pe pat, ne-am uitat unul la celălalt și am început”

Dennis Rodman a povestit cum a decurs prima întâlnire cu femeia care avea să îi marcheze viața, Carmen Electra.

Citeste si: Tot ce trebuie să știi despre Willow Project. Cum va afecta mediul cel mai mare proiect de foraj petrolier și ce implicare are Joe Biden- kanald.ro

Citeste si: O fetiță de un an a fost găsită moartă într-o mașină, după ce tatăl ei a uitat să o lase la creșă- stirileprotv.ro

„Îmi aduc aminte că, la un moment dat, am ieșit cu ea la o întâlnire. Am mers să mâncăm sushi, ne-am întors acasă, ne-am așezat pe pat, ne-am uitat unul la celălalt și am început să vorbim. A stat la mine în casă timp de 4, 5 zile. A dormit în casa mea, în patul meu, dar nu am făcut niciodată dragoste”, au fost cuvintele lui Dennis Rodman despre începutul relației cu Electra.

Citește și: Mesajul prin care Mădălina Ghenea a spus lumii că îl iubește pe Grigor Dimitrov! Ce a putut să îi scrie chiar din tribune de la Roland Garros?

Carmen Electra a dat detalii savuroase despre amorul cu Dennis Rodman!

Dacă Dennis Rodman a fost mai reținut în comentarii, ei bine, într-o declarație pentru publicația americană Los Angeles Times, Carmen Electra a povestit un episod în care s-a iubit cu starul baschetului Mondial.

„Într-o zi, când cei de Chicago Bulls aveau o zi liberă, Dennis a zis că are o surpriză pentru mine. M-a legat la ochi, m-a urcat pe motocicleta lui, iar când am putut vedea din nou eram în centrul de pregătire al echipei, pe terenul central. Eram ca doi copii într-un magazin de dulciuri. Am mâncat înghețată din frigider și am făcut sex peste tot: în sala de forță, în camera de recuperare și pe teren”, a dezvăluit Carmen Electra jurnaliștilor.

Citeste si: „Îmi este foarte dor de tine!” Care au fost ultimele cuvinte ale lui Stephan Pelger înainte să se spânzure. Suferea foarte mult după pierderea unei persoane apropiate- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 9 iunie 2023. Ce sfânt este cinstit vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Starea de sănătate a Danei Roba este una critică. Sora make-up artistului, Lidia, a făcut un apel disperat prin intermediul rețelelor sociale: "Este foarte grav. Să se roage pentru ea""- radioimpuls.ro

Citește și: Dennis Rodman, decizie socanta la intoarcerea din Coreea de Nord! Uite ce si-a facut

Cine este Dennis Rodman

Dennis Rodman, unul dintre cei mai importanți baschetbaliști din istorie, a evoluat în cariera lui la echipe precum Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Long Beach Jam, Fuerza Regia, Orange County Crush, Torpan Pojat, Tijuana Dragons sau Brighton Bears.

Dennis a câștigat 5 titluri în NBA, două cu Detroit Pistons (1989, 1990) și 3 cu Chicago Bulls (1996,1997,1998), a marcat 6.683 de puncta, a dat 1600 de pase decisive, a făcut 11.954 de recuperăro și a fost prezent la două ediții de NBA All Star.