„M-am luptat cu mine ca să pot merge mai departe” Andreea Bănică, mai sinceră ca niciodată! Răspunsul neașteptat pe care i l-a dat unui fan, atunci când a fost întrebată despre depresie

In articol:

Andreea Bănică se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei atât momentele bune, cât

și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci blondina a organizat o secțiune de întrebări pe InstaStory, acolo unde le-a dat ocazia internauților să îi adreseze orice curiozitate ar avea despre ea. Zis și făcut, asta pentru că întrebările au curs, iar Andreea a făcut tot posibilul pentru a oferi răspunsuri tuturor.

Unul dintre fani i-a adresat blondinei o întrebare legată de depresie și anxietate, iar Andreea Bănică a oferit un răspuns de-a dreptul emoționant, dar și încurajator pe de o parte: „Ai momente de anxietate/depresie și cum le depășești?”.

„Cu toții avem. Nu există oameni fără probleme. Viața mi-a dat, dar mi-a și luat. M-am luptat cu mine ca să pot merge mai departe. Tot la mine am apelat ca să depășesc momentele urâte... Autosugestia este cea mai bună. Mi-am spus mereu că trebuie să merg mai departe! Tot timpul mă gândeam la tata care și-a dorit mereu să devin mare om. După ce am născut, ori de câte ori aveam probleme îmi spuneam că trebuie să merg mai departe pentru familia mea, copiii mei! Viața este un ”trebuie” pentru mine!”, a fost răspunsul Andreei Bănică.

Andreea Bănică a vorbit sincer despre relația pe care o avea cu tatăl ei

În urmă cu ceva timp, Andreea Bănică a vorbit sincer despre relația pe care o avea cu regretatul ei tată. O bună perioadă de timp au avut o legătură excepțională, iar bărbatul se mândrea tare mult cu fiica lui, însă lucrurile au început să ia o întorsătură neașteptată, atunci când părintele ai a început să consume alcool, acesta devenind violent.

„Tatăl meu mă adora efectiv, mă arăta lumii, publicului și se mândrea cu mine. Poate că la momentul ăla îmi era rușine, eram rușinată de acest lucru, dar eu am fost crescută în spiritul acesta libertin, cu cheia de gât și plecam. Știam că am ore, eram foarte corectă și veneam la orele respective sau, dacă mai voiam să stau, veneam acasă întrebam, și după primeam bilet de voie.A avut tata o încredere în mine și în sora mea absolută. Cu tatăl meu am avut prima discuție despre începutul unei relații.(...) El a dezvoltat o pasiune pentru băutură și de aici au plecat toate necazurile în casă și în familie, cu bătăi, cu plecări de acasă, cu mama prin parcuri, cu ascunzișuri prin verdețuri, cu căutări, cu poliție. Erau niște momente groaznice. Era și bolnav, avea un vas de sânge la cap care nu lăsa creierul să se oxigeneze și de asta avea interzis alcoolul, iar el tocmai asta făcea. A început să bea din cauza faptului că a pierdut o afacere importantă ”, a declarat Andreea Bănică în cadrul podcastului Ilincăi Vandici.