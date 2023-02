„Mă bucur de viață” Oana Roman întoarce toate privirile în vacanța din Egipt, după ce a slăbit peste 20 de kilograme! Cum arată vedeta în costum de baie

In articol:

În aceste momente, Oana Roman se află într-o vacanță de lux în Hurghada, Egipt, alături de fiica sa, pentru o perioadă de 7 zile. Cele două se bucură nespus de temperaturile ridicate și de tot ceea ce le oferă resortul în care s-au cazat. Vremea plăcută din timpul zilei o obligă pe Oana Roman să petreacă cea mai mare a timpului făcând plajă, motiv pentru care costumele de baie și rochiile vaporoase sunt

nelipsite din ținutele cu care vedeta se afișează în mediul online pe parcursul acestor zile.

Oana Roman se bucură din plin de momentele unice petrecute alături de fiica sa în Egipt. Micuța Isa are grijă ca mama sa să aibă cele mai frumoase fotografii din vacanță, dovadă ce cele două au și o frumoasă relație de prietenie, pe lângă cea de mamă-fiică. În ultima vreme, fiica lui Petre Roman a surprins pe toată lumea cu ambiția de care a dat dovadă de a scăpa de o bună parte din kilogramele pe care le acumulase. Acum poate purta orice fără să se gândească că nu ar avantaja-o, imaginile din vacanță vorbind de la sine în acest sens.

Oana Roman, mândră că și-a schimbat total aspectul fizic

Oana Roman s-a luptat ani întregi cu kilogramele în plus, însă de câteva luni are parte de cea mai bună perioadă din viața sa din acest punct de vedere.

Vedeta s-a străduit să elimine o bună parte din kilogramele în plus cu ajutorul procedurile de remodelare corporală și a dietei- post intermitent, cele două elemente care au făcut minuni în cazul Oanei Roman.

„Oricine orice ar spune diferența este enorma. Fără operație la stomac. Pentru ca tot primesc mesaje cu întrebarea cum ai slăbit deși am tot explicat, mai explic o dată. Am început cu proceduri de remodelare corporală cu aparatele cele mai performante de pe piață. Am făcut naveta la Ploiești 1 an jumătate, săptămânal pt aceste proceduri. Minus 4 cm după o singură ședință. Am ținut și țin dietă: post intermitent. 16/ 8. Adică nu mănânc 16 ore și mănânc cu măsură doar în cele 8 ore ramase”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.