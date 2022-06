„Mă chinuie. Este ceva horror” Cristina Șișcanu, la căpătul puterilor! Probemele de sănătare care nu-i mai dau pace

In articol:

De câteva zile, Cristina Șișcanu se confruntă cu niște probleme de sănătate care pur și simplu nu-i mai dau pace și aproape că pare că nu mai poate scăpa de ele. Totul a început de vinerea trecută și nici până în ziua de astăzi nu a putut să le dea de cap.

Vedeta s-a plâns pe rețelele de socializare de tusea care nu-i mai dă pace și de tratamentul care îi strică toată dieta!

Cristina Șișcanu, probleme de sănătate care se țin ca scaiul de ea

Totul a început în urmă cu câteva zile și a debutat cu o durere foarte puternică în gât. Ușor, dar sigur s-a instalat și tusea, iar de atunci Cristina Șișcanu nu a mai putut scăpa de ea. Problemele cu care se confruntă îi pun bețe-n roate la tot ce face. A povestit că ziua de luni nu a fost deloc ușoară pentru ea și părea că nu poate să ducă nimic la bun sfârșit.

„Nu am mai fost prezentă pe stories. Ieri nu am avut o zi tocmai grozavă. M-am simțit copleșită de foarte multe lucruri care s-au adunat. Nu reușeam să fiu productivă, mă apucam de mai multe lucruri și nu reușeam să duc pe niciunul la bun sfârșit. Plus că mă sâcâie tusea cu care am rămas după zilele în care m-a durut extrem de rău gâtul.

Iau un sirop acum care e dulce și cred că are nu știu câte calorii și îmi strică și tot regimul de viață pe care vreau să-l duc din punct de vedere alimentar, dar îmi face bine, dar încet. Tot n-am scăpat de tuse și când mă apucă nu ma pot opri, o tuse seacă. Mă chinuie de vineri și tot nu-mi trece. Este ceva horror”, a povestit în urmă cu puțin timp Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.