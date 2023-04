„Mă declar o familistă” Valentina Pelinel îl va face tată pe Cristi Borcea pentru a treia oară? Modelul a răspuns fără perdea

In articol:

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au o familie numeroasă, de care sunt tare mândri. Cei doi au devenit împreună părinții a 3 copii, un băiețel și două fiice gemene. Pentru că se știe despre fostul acționar de la Dinamo că este un familist convins, căruia îi plac foarte mult copiii, nu de puține ori Valentina Pelinel a fost întrebată dacă nu cumva se mai gândește, chiar și cu 3 copii, să devină mămica unui al patrulea copil.

Ajunsă la vârsta de 42 de ani, Valentina Pelinel consideră că 3 copii în viața sa și a soțului său sunt suficienți, menționând, cu hotărâre, că nu va mai face pasul de a rămâne din nou însărcinată. Soția lui Cristi Borcea este foarte fericită în această formulă, considerând că 3 copii în viața sa îi aduc toată bucuria pe care și-o dorește.

„ Am 42 de ani! Eu cred că am știut să mă opresc la timp! Mai în glumă, mai în serios, nu-i poți priva pe alții de această bucurie! La noi nu mai e cazul! Între mine și Cristi a existat și există o chimie. Fără chimia asta, despre care vorbesc, nu poți rezista! În plus, am trecut împreună prin foarte multe lucruri. Despre unele se știu, despre altele, mai puțin. Toate astea ne-au sudat legătura!”, a declarat modelul, conform Playtech.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, o căsnicie cu obstacole

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit cât fostul acționar de la Dinamo se afla în închisoare. Cei doi au avut răbdarea necesară pentru ca lucrurile să se așeze în favoarea lor și iată că planul lor a dat roadele mult așteptate.

Modelul a dat de înțeles că relația sa a cunoscut mai multe obstacole decât se cunosc în spațiul public, fiind necesar ca, într-o familie, ambii să depună eforturi în vederea atingerii aceluiași obiectiv pentru a putea rezista trecerii timpului.

„După mine, ceea ce se produce în zilele noastre nu ar trebui să se întâmple. Mă declar o familistă și cred că orice femeie sau orice bărbat ar trebui să lupte cu tărie, din toate puterile lor, pentru a-și apăra familia. O familie trebuie să încerce să reziste și nu e deloc simplu să se întâmple asta”, adaugă Valentina Pelinel, conform aceleiași surse.