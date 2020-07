In articol:

FOTO: Anaser Duduianu, unul dintre liderii temutului clan de interlopi, spune că totul este în regulă

Perchezițiile făcute de peste cei o sută de polițiști la reședințele celor din clanul Duduianu ascund în spate informații cutremurătoare. WOWbiz.ro a aflat, în exclusivitate, detalii cutremurătoare.

Conform surselor judiciare, intențiile organelor de ordine este să restabilească liniștea după ce între clanurile Duduianu și Vasiloi a început un război de proporții. În timp ce unii mizează pe forța clanului Vasiloi, alți interlopi din această lume mizează pe dorința de răzbunare a lui Anaser al lui Duduianu.

WOWbiz.ro vă oferă, în exclusivitate, detalii cutremurătoare despre conflictul despre care toți interlopii din lumea ascunsă a Capitalei vorbesc.

După ce WOWbiz.ro a dezvăluit numele grele din lumea manelelor tâlhărite de clanul Duduianu, noi informații ies la suprafață.

Perchezițiile și acuzațiile pe care autoritățile le aduc celor din clanul Duduianu deschid o poveste urbană mai veche. Conform mărturiei depuse la dosar de un manelist de renume, interlopii din clanul Duduianu cereau taxe de protecție maneliștilor. Acuzațiile au readus în prim plan o poveste din 2019, când Anaser Duduianu a fost acuzat, direct, că cere sume uriașe lăutarilor.

Anaser Duduianu, episod violent în văzul lumii

Atunci, Anaser Duduianu, fiul legendarului interlop Cristofor și Florian D., lăutar și ginere al lui Ion Petrișor, organizatorul show-ului Miss Piranda, au avut o altercație în văzul lumii. Anaser l-ar fi agresat pe Florian în fața unui salon de evenimente și chiar ar fi folosit un cuțit. Conflictul s-ar fi încheiat după intervenția unui echipaj de poliție, însă victima nu a făcut plângere împotriva agresorului.

Ginerele lui Petrișor a dezvăluit, însă, pe Facebook, că există interlopi care tâlhăresc și jefuiesc lăutarii. Trimiterea ar fi fost către Anaser.

”Pe toți lăutarii îi tâlhărește și îi terorizează și vrea bani de la mine, Marius Babanu și Marinică Nămol. Vrea bani și de la Leo de la Kuweit. 20.000 euro. Să vii că îți dau”, a scris Florian.

Fratele lui Anaser Duduianu, bătut de Vasiloi

Revenind la evenimentele care au declanșat acțiunea de amploare a Poliției Române, WOWbiz.ro a aflat că în urmă cu aproximativ două luni, la o „cântare” de-a lui Florin Salam, fratele lui Anaser Duduianu s-a prezent să aibă o discuție bărbătească. Tocmai cu Florin Salam.

Oficial, fratele lui Anaser Duduianu spune că discuția pe care dorea să o aibă avea legătură cu un viitor eveniment. Neoficial, însă, sursele prezente la incident susțin că membrul clanului Duduianu a venit să îl urecheze pe Salam pentru că nu participase la un eveniment de-al Duduienilor. Și pe lângă discuție, Salam trebuia să cotizeze pentru prejudiciul adus.

Numai că planurile clanului Duduianu au fost date peste cap de prezența clanului Vasiloi, cel care organizase, de fapt, evenimentul. Întâlnirea s-a rostogolit într-o direcție nedorită, iar în scurt timp fratele lui Anaser Duduianu - Aramis - a fost bătut de clanul Vasiloi.

„Am fost la țiganii ăștia. Nu am fost pe scandal, dacă mergeam pe scandal mergeam cu 100.000 de oameni. Am fost singur să vorbesc cu Florin Salam despre o petrecere. Au sărit pe mine, nu au fost activi să mă omoare, să mă taie, n-au fost capabili. Sunt bine, sănătos, nu am belea cu nimeni”, a fost răspunsul sincer al lui Aramis, deși Anaser încrcase să mușamalizeze desfășurarea evenimentelor.

Sursele judiciare din anchetă, autorizate prin urmare, au precizat că cele două grupări au avut parte de răfuieli chiar în stradă, iar războiul este mult mai vechi decât știu cetățenii corecți și pașnici ai României.

Cum erau maneliștii jefuiți de clanul Duduianu

Conform anchetatorilor, cei din clanul Duduianu începuseră să ia bani de la anumiți lăutari de succes. Lăutarii de renume, printre care și Florin Salam cu Nicolae Guță, erau jefuiți după mai multe metode. Cu toate astea, nimeni nu a avut curajul, până recent, să depună plângere împotriva agresorilor.

Conform informațiilor din interiorul anchetei, interlopii ajungeau la evenimentele maneliștilor și le dădeau, pentru dedicații, diferite sume de bani. La sfârșitul petrecerii, când se duceau să-și ceară banii înapoi, interlopii pretindeau că sumele achitate pentru dedicații au fost mult mai mari decât în realitate.

„Dacă dădeau pentru dedicații muzicale, să zicem 500 sau 1.000 de euro, la sfârșit, când se duceau să-și ceară banii înapoi, cereau și 4.000 sau 5.000 de euro”, au explicat polițiștii.

O altă metodă era să caute chiar ei nunți sau botezuri pentru acești artiști și să-i oblige să cânte acolo. La sfârșit, cei din clanul Duduianu le luau absolut toți banii câștigați de pe urma dedicațiilor muzicale.

Totuși, au existat și situații în care interlopii au aflat unde urmează să aibă spectacol maneliștii respectivi, iar dacă petrecerea era una cu potențial de câștig mare, se duceau neinvitați și îi jefuiau, pur și simplu, pe lăutari.

Cum a înjunghiat Anaser Duduianu un deținut

Anaser Duduianu are un istoric bogat în lumea interlopilor. În anii în care era încarcerat la Penitenciarul Rahova, Anaser l-a înjunghiat pe nepotul unui cunoscut interlop.

Agresorul ar fi încercat să-l taie pe față pe colegul de suferință, dar acesta s-a apărat, iar lama cuțitului i s-a înfipt în braț.

Cei doi bărbați nu ar fi trebuit să se întâlnească în curtea închisorii, deoarece au regimuri de executare a detenției diferite. Victima are regim închis, în timp ce Anaser, semideschis, însă, cumva, cei doi au ajuns să se războiască în curtea penitenciarului.

Cine e clanul Duduianu

Considerați unii dintre cei mai sălbatici interlopi din țară, Duduienii au început să se impună, în București, încă de acum 30 de ani. Atunci, la începutul anilor 90, liderul grupării era temutul Cristofor.

Principalele activități ale grupării s-au sprijinit întodeauna pe acte de violență, notează gândul.ro. Pentru a fi convingători, aceștia își băteau victimele cu sălbăticie, în așa fel încât să-și câștige un renume de temut.

Cristofor a început să caute motive de scandal prin diverse comunități de romi și obișnuia să-i „amendeze” pe cei care aveau situație materială bună.

Una dintre poveștile ajunse legende în lumea interlopă s-a petrecut prin anii 90. Cristofor ar fi cerut unui bărbat o sumă de bani, drept despăgubire, după ce omul i-ar fi „deochiat porcul” atunci când i-a vizitat curtea!

Au trecut anii, iar Cristofor a murit, în cele din urmă, în închisoare. Locul său a fost luat de cei doi băieți ai lui, Anaser și Aramis Duduianu, dar și de frații săi mai tineri, Seif și Denom.