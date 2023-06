Mădălin Ionescu, "încolțit" de propria soție în timpul unui interviu. Ce răspuns i-a dat prezentatorul Cristinei Șișcanu, când a fost întrebat dacă ar ierta infidelitatea: "Asta face diferența între noi"

In articol:

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu sunt căsătoriți din 2011 și au împreună o fetiță. Cei doi sunt mereu în atenția publicului, iar de curând au apărut împreună și într-o altă formulă.

Cristina Șișcanu l-a întrebat pe Mădălin Ionescu cum ar reacționa dacă ar fi înșelat: „Nu suntem proprietarii nimănui”

Prezentatorul TV a acceptat invitația propriei soții de a-i oferi un interviu și nu s-a ferit să dea undă verde întrebărilor incomode. Cristina Șișcanu a profitat și a atins un subiect controversat: infidelitatea.

Mădălin Ionescu a fost întrebat de soția sa ce părere are de infidelitate, iar bărbatul a vorbit fără rețineri de acest subiect. Pus în fața faptului împlinit și luat totodată prin surprindere de Cristina Șișcanu, prezentatorul TV a povestit că nu ar reacționa agresiv dacă ar afla că a fost înșelat, pentru că ar fi vorba despre o decizie personală din partea partenerei, pe care nu ar putea să o conteste. A mai afirmat și că este o diferență între vulnerabilitate, gând și fapta în sine, atunci când vine vorba de un episod de infidelitate.

„Cristina Șișcanu: Ai trece peste un moment de infidelitate?

Mădălin Ionescu: Adică dacă m-ai înșela?! Cred că în niciun caz n-aș reacționa agresiv, pentru că nu suntem proprietarii nimănui. E decizia ta, ar fi decizia ta, eu n-aș putea să-ți urez decât succes în viață. Una e să ai niște... o imaginație, să fii pe moment sub impactul unui articol, unui film, unui un vis, niște secvențe pe care ți le poți analiza singură, niște vulnerabilități și alta ar fi să duci la capăt un gând și să săvârșești fapta, din punctul meu de vedere, pentru că până la urmă asta face diferența între noi și regnul animal, decizia”

, au discutat cei doi în podcastul moderat de Cristina Șișcanu.

Ce ar face Cristina Șișcanu, dacă ar afla că este înșelată

Și Cristina Șișcanu a fost întrebată de fanii ei, în urmă cu ceva vreme, dacă ar putea ierta infidelitatea din partea partenerului ei de viață, iar aceasta nu s-a ferit să spună adevărul. Soția lui Mădălin Ionescu a recunoscut că nu ar putea să treacă peste o astfel de trădare.

„Asta este o întrebare care mi s-a mai adresat. E greu s ă r ă spund la ea, pentru c ă rela ț ia noastr ă este foarte str â ns ă, profund ă trup ș i suflet, nu ș tiu ce ar î nsemna, un sf â r ș it probabil. Chiar dac ă, s ă zicem, a ș vrea s ă trec, nu cred c ă s-ar mai putea.

S-ar r ă sfr â nge clar asupra noastr ă ș i nu s-ar mai putea merge mai departe. Aproape 12 ani de c â nd suntem î mpreun ă ș i am tr ă it rela ț ia asta p â n ă acum a ș a, la nivel maxim spre ideal ”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe Instagram.