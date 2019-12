Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu formează unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri din showbizul autohton. Cei doi au oferit, de curând, imagini de colecție pentru obiectivul curios al aparatului de fotografiat mânuit de paparazzi WOWbiz.ro. Cei doi se plimbau agale printr-un mall bucureștean situat în zona de nord a orașului, complxul comercial cel mai apropiat de reședința din Otopeni a celor doi oameni de televiziune.

La un moment dat și-au amintit că nu ar fi rău să își verifice soldul din contul curent, așa că s-au oprit în dreptul unui bancomat și au început să butoneze. Nu amândoi, ci Cristina, care părea extrem de la curent și de implicată în fondurile familiei. După ce pe ecran au apărut informațiile solicitate, femeia s-a încruntat. Fie nu i-a convenit ce a văzut, fie a început să rememoreze cheltuielile făcute.

După o scurtă perioadă de analiză, Cristina îi cere lui Mădălin un alt card. Verifică si reursele acestuia, după care, nemulțumită intră în incinta sucursalei băncii pentru a solicita, cel mai probabil, un extras de cont. În tot acest timp, Mădălin Ionescu, extrem de relaxat și zâmbitor își urmează soția cu mâinile în buzunar. După ce primește de la angajata băncii documentul cerut, Cristina în studiază atent și, dintr-o dată se înseninează. Ba, mai mult, un zâmbet îi apare în colțul gurii, zâmbet care se transformă în râs în toată regula în numai câteva secunde.

Așa că ori i-a plăcut ce a găsit pe extrasul de cont, ori calmul și șarmantul Mădălin i-a zis o glumă sau i-a făcut un compliment care a încântat-o.

Mădălin Ionescu, bătut?! Și-a speriat fanii cu ultima fotografie: „Am rămas șocat când m-am văzut în oglindă”

Mădălin Ionescu a publicat pe pagina lui de Instagram o fotografie care i-a făcut pe fani să creadă că a fost bătut crunt.

Mădălin Ionescu a publicat pe pagina lui de Instagram o fotografie care i-a șocat pe fani. Celebrul fost prezentator de televiziune și-a făcut un selfie și pare că a încasat zeci de pumni în față, după cum a recunoscut chiar el.

Citeste si: Mădălin Ionescu, despre drama prin care trece alături de fiul său: "Filip a avut o neşansă, a fost un caz special!"

Citeste si: Fiica lui Mădălin Ionescu a plecat de acasă! Cristina Șișcanu a spus tot! Surpriză, unde locuiește acum tânăra de 22 de ani

Citeste si: Madalin Ionescu s-a întors la pupitrul știrilor! Vezi cum arată primul jurnal prezentat de celebrul om de televiziune

De fapt, fetița lui și a Cristinei Șișcanu, Petra, a dat iama prin fardurile mamei. „Da... nasol! Știu! Eu sunt ăsta... Zici ca am fost bătut o săptămână. Am rămas șocat cand m-am văzut in oglindă. Persoana care m-a desfigurat este ... Petra. Da... E in faza “make-up artist “. 😀😜 Machiaj profesionist, ce sa mai vorbim?!”, a scris Mădălin Ionescu pe pagina lui de Instagram, în dreptul fotografiei.

Cristina Șișcanu a spus adevărul despre intervențiile estetice: ”Mai e puțin și fac 35 de ani...”

Cristina Șișcanu, printr-o mărturisire, a răspuns la o întrebare care i-a fost adresată de multe ori: are sau nu intervenții estetice?

Frumoasa Cristina Șișcanu a răspuns la o întrebare pe care foarte multe femei i-au adresat-o. Întrebarea pendulează în jurul subiectului – intervenții estetice – așa că foarte multe doamne sunt interesate dacă partenera de viață a lui Mădălin Ionescu are sau nu intervenții estetice. Răspunsul este simplu: Cristina Șișcanu a ales să nu își facă operații estetice și să rămână naturală.

„Mai e puțin și fac 35 de ani… nu am părul vopsit, nu am sprâncenele “tatuate” , nu am nicio intervenție chirurgicală estetică , nici nu mi-am făcut injectări sau alte minuni în față. Habar nu am dacă arăt ok pentru vârstă mea sau nu, dar știu că nu sufăr … nu sunt disperată și asta pentru că pe primul loc au fost alte lucruri. Decât să fiu o babă cu pielea întinsă și cu pătrătelele (și pentru acestea trebuie să petrec ore în șir la saloane și la sălile de sport), prefer să fiu o babă rezonabilă (iar acum, cât sunt tanăra, să dedic mare parte a timpului pentru a construi) cu copii și realizări , astfel încât la bătrânețe să stau prin saloane și prin sălile de sport. A nu se înțelege greșit: nu îmi plac femeile neîngrijite și delăsătoare! Dar nu apreciez nici obsedatele (de felul în care arată în detrimentul altor aspecte). Și îmi place naturalul… atât cât te ține! Iar dacă recurgi la ajustări… nici să nu se observe! Eu mă pregătesc… că după 35, voi avea nevoie!?”, a scris Cristina Șișcanu.