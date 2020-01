Mădălin None şi-a făcut cadou o maşină, chiar înainte de Revelion. Este vorba despre un autoturism Nissan, negru, nou-nouţ. “Următorul nivel…cel mai înalt nivel…gt35”, a postat None. (vezi cine este bruneta care pretinde că e iubita lui None)

Un astfel de model valorează între 80.000 şi 100.000 de euro, în funcţie de dotări. “Felicitări, să o stăpâneşti sănătos şi să fii ferit de evenimente neplăcute”, i-au transmis admiratorii. Până acum, Mădălin a mai condus un Mercedes S Class şi un Mercedes CL 63.

Mădălin None de la Puterea dragostei şi-a făcut cadou o maşină: “Sunt blindat şi de bani!”

„S-Class-ul îl mai ai?”, l-a întrebat un amic. "Nu", a răspuns None, ceea ce înseamnă că None a vândut limuzina germană pentru a-şi achiziţiona maşina japoneză. I-a rămas, însă, Mercedesul cumpărat în 2019.

Anul trecut, None a fost fotografiat în timp ce îl conducea, acesta având nişte mănuşi de şofer. “Mănuşi îţi trebuiau ţie...parcă ai fi blindat de bani”, i-a scris un internaut lui None. “Sunt blindat şi de bani!”, a răspuns Mădălin.