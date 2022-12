Mădălina Crețan, dezvăluiri neștiute despre căsnicia cu Nosfe! Ce a mărturisit, la câteva săptămâni de la moartea artistului? „Nu mai aveam unde să fug, să scap”

In articol:

Moartea neașteptată a artistului Nosfe a luat prin surprindere atât familia, cât și fanii rapperului, iar acum toți apropiații lui trec prin momente foarte grele. După ce i-a fost ștearsă pagina de Instagram, Mădălina Crețan a revenit în mediul online cu mesaje profund emoționante despre povestea de dragoste dintre ea și Nosfe, care din nefericire, s-a terminat foarte tragic.

Mădălina Crețan, mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Mădălina Crețan a povestit despre căsnicia sa cu artistul, iar povestea lor de dragoste a triumfat mereu.

Nosfe a lăsat foarte multă durere în urma sa, însă soția sa, Mădălina Crețan, a încercat să fie își găsească puterea de a merge mai departe. Deși contul său de Instagram i-a fost șters, soția lui Nosfe a revenit în mediul online pentru a fi cât mai aproape de oamenii care i-au fost alături în momentele grele, dar și pentru a împărtăși gândurile și trăirile cu fanii ei.

Recent, Mădălina Crețan a postat o serie de fotografii cu ea și soțul ei, dar și cu fetița lor și a lăsat și un mesaj emoționant prin care și-a transmis iubirea față de familia sa.

Mădălina Crețan și Nosfe [Sursa foto: Instagram]

Aceasta susține că nu a fost soția perfectă și nici partenerul ei de viață, soțul perfect, însă, cu toate acestea, s-au iubit foarte mult și au învățat să-și îmbrățișeze și accepte impefecțiunile. Mădălina Crețan a mărturisit că soțul ei a fost motivația sa zilnică și încerca să facă totul perfect pentru acesta.

„ Îmi tot spune lumea că sunt sau că am fost soția perfectă… eu nu sunt perfectă, nimeni nu e perfect. Perfectul există, poate, doar în Dumnezeu. Dar da, am aspirat către perfecțiune pentru că am avut motivație zilnică, pentru că el a fost perfect în ochii mei, pentru că femeia își dorește să devină perfectă pentru bărbatul ei perfect. Eu nu știam să gătesc, dar am învățat și am transformat gătitul în ceva special pentru că lui îi plăcea mâncarea. Nu știam să ofer dragoste pentru că tata și-a dorit băiat și pentru că m-a crescut cu “decât să vii acasă bătută, mai bine să nu mai vii!”, dar el mi-a oferit atât de multă încât m-am simțit responsabilă să i-o întorc înzecit. Eu nu-mi doream neapărat copil pentru că eu eram o rasfățată, o copilă căpiată, dar el m-a făcut să simt că dragostea dintre noi e atât de mare și de puternică încât nu o mai putem ține doar în noi doi și trebuie să o mai punem într-un suflet. Eu eram răutacioasă pentru că “decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa”, dar el m-a învățat că oamenii sunt greu încercați de viață și că mai bine îi înțeleg decât să îi condamn. Eu nu stăteam la alintat și la îmbrățișat pentru că “nu eram un animăluț de companie”, dar el avea atât de mult de oferit încât nu mai aveam unde să fug să scap de toată dragostea și apoi am realizat de fapt, cât de bine se simte să te lași iubit. Deci, nu am fost perfecți, dar ne-am iubit imperfecțiunile, nu am fost perfecți dar ne-am dorit să fim unul pentru celălalt cea mai bună versiune a noastră și atât cât a fost, povestea noastră în această viață a fost perfectă. Pentru noi”, a fost mesajul Mădălinei Crețan pe rețelele de socializare.

