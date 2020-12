Mădălina Ghenea, show interzis cardiacilor! S-a dezbrăcat și s-a filmat Video

De curând însă, Mădălina Ghenea a decis să le facă, ca de Crăciun, un cadou fanilor săi, motiv pentru care s-a filmat în oglindă într-o ținută cât se poate de sumară.

Iar rezultatul este unul cel puțin spectaculos, Mădălina Ghenea demonstrând, încă o dată, că nu este degeaba socotită cea mai frumoasă româncă. Astfel, purtând un costum de baie de culoare neagră, minuscul, făsă să fie machiată, șatena stabilită în Italia a scos la iveală niște forme care ar putea înnebunhi pe oricine.

Picioarele lungi, perfecte, fără picătură de celulită, bustul imecabil și un zâmbet care ar putea provoca infarcturi pe bandă rulată, alături de un abdomen perfect, sunt ingredientele filmării făcute de Mădălina Ghenea și publicate pe conturile ei de socializare spre bucuria miilor de fani ai supermodelului de origine română.

Dar, cu toate că Mădălina Ghenea arată senzațional, viața amoroasă a româncei este, acum, una nu tocmai fericită. Mai exact, spun sursele noastre, Mădăluina Ghnea va petrece Sărăbătorile de Iarnă alături de fiica și de mama sa, nu alături de un iubit, ea punând, acum ceva vreme, punct relației pe care a avut-o cu un multimiliardar și renunțând să își caute, pentru moment cel puțin, jumătatea.

Mădălina Ghenea: ”Aș prefera să îmbătrânesc singură decât în ​​compania oricărui bărbat”

”Mulți dintre voi mă întrebați tot timpul de ce nu m-am căsătorit niciodată. Voi încerca să răspund cât mai bine. Personal, aș prefera să îmbătrânesc singură decât în ​​compania oricărui bărbat pe care l-am întâlnit până acum. Nu mă simt singură, incompletă sau neîmplinită, dar nu vorbesc despre asta. Se pare că îi enervează pe oameni - în special pe bărbați. Singur nu este un status, este un cuvânt care mai bine descrie o persoană care este îndrăznește să trăiască și să abordeze viața fără să depindă de alții. Muncește din greu, devine ceva în viață, dar căsătoria nu este o garanție și nu crede că un bărbat îi poate asigura garanții financiare. (...)

Iubirile vieții mele sunt fiica și mama mea. Nu mă simt de parcă ar trebui să fiu căsătorită. Nu spun niciodată și dacă ceva se schimbă, îmi pare rău că vă dezamăgesc pe toate, dar nu vă voi anunța, îmi voi păstra viața privată, dar deocamdată îmi dedic viața fiicei mele, muncii mele, prietenilor, familiei mele. Poate că nu am fost niciodată atât de deschisă, nu am vorbit niciodată despre viața mea privată, dar am simțit că aceste cuvinte pot servi drept sfat pentru unii dintre voi, sunt rare și s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată”, a explicat, acum ceva vreme, Mădălina Ghenea.