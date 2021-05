Mădălina Miu îi spune adio lui Tzanca Uraganu! Adevărul despre căsnicia celor doi: „Va primi înștiințarea de divorț”

In articol:

Tzanca Uraganu este protagonistul mai multor relații amoroase tumultoase. Celebrul manelist a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când s-a afișat cu noua lui iubită, Alina Marymar. Invitată în platoul unei emisiuni televizate, Mădălina Miu a declarat că a căzut de comun acord cu soțul ei să divorțeze.

Cei doi nu mai locuiesc împreună din luna ianuarie, însă nici până în momentul de față nu au reușit să ajungă la notar.

„Am discutat, neavând legătură cu ceea ce se întâmplă acum și am considerat că sunt foarte multe neînțelegeri între noi, foarte multe lucruri cu care eu nu eram de acord. După ce am discutat cu el și i-am spus tot ce nu îmi cade mie bine și am decis să facem un divorț notarial, am vrut să fie ceva închis, am făcut câteva progamări, vreo 5. Prima am făcut-o după ce am discutat și am fost de comun acord și nu s-a prezentat. A spus că nu era ora ok pentru el. Noi am stat împreună până în luna ianuarie. După ce mi-a spus că nu e ok ora, i-am zis să-mi spună o zi și o oră bună pentru el”, a declarat Mădălina Miu, la un post de televiziune.

Mădălina Miu divorțează de Tzanca Uraganu [Sursa foto: Captura Video]

Mădălina Miu și Tzanca Uraganu vor divorța la tribunal

Tzanca Uraganu a fost chemat de cinci ori să se prezinte în la notar pentru a finaliza actele de divorț. De fiecare dată, manelistul a avut ceva mai bun de făcut și și-a lăsat soția baltă.

Mădălina Miu a mărturisit, în direct, că a depus actele la tribunal, iar soțul ei urmează să primească înștiințare. Bruneta a mărturisit că divorțul celor doi nu are nicio legătura cu actuala relație a lui Tzanca Uraganu.

„Am programat și iar nu s-a prezentat. De cinci ori s-a întâmplat chestia asta. Ultima oară chiar eram pe drum și a plecat din mașină și m-a lăsat la semafor, în mașină. După aceea a izbucnit scandalul cu Yoannes și atunci am depus la tribunal. Deocamdată nu am primit nicio citație. Va primi înștiințarea de divorț. Avocatul meu se va ocupa de tot. S-au depus actele undeva pe 20 sau 21 februarie. Deci nu avea nicio legătură cu ceea ce se întâmplă acum. Deocamdată suntem căsătoriți în continuare”, a mai adăugat Mădălina Miu.