Mădălina și George de la Puterea Dragostei și-au spus ADIO?! Fosta concurentă a aruncat bomba, atunci când a fost întrebată de relația lor

Mădălina și George formează unul dintre cele ami frumoase cupluri, care au fost vreodată pe la Puterea Dragostei. Cei doi s-au cunoscut în timpul competiției, iar după lungi lupte au reușit să fie împreună. Relația lor a durat și după ce emisiunea a luat sfârșit, aceștia locuind împreună și având planuri mari de viitor.

Totuși, de la o vreme, internauții par foarte curioși de povestea de dragoste dintre Mădălina și George și astfel, o întreabă pe tânără adesea, dacă mai este împreună sau nu cu iubitul ei.

De data aceasta, Mădălina i-a surprins pe urmăritorii ei din mediul online, după ce a spus că nu se mai află într-o relație cu George, deși era lângă el. Probabil, sătulă de gurile rele ce i-au tot spus că relația lor nu va merge, Mădălina a oferit un răspuns pe măsură.

Postarea făcută de Madalina [Sursa foto: Instagram]

Mădălina și George, despre certurile din relație

Mădălina și George au recunoscut că există și certuri în relația lor, deși iubirea lor le învinge pe toate. Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei au mărturisit, în platoul WOWbiz.ro, acum ceva timp, că au stat puțin despărțiți, pentru că lucrează în orașe diferite. Totodată, Mădălina a punctat că ei doi au și mentalități diferite, căci au crescut în țări diferite.

George: Încerc să o înțeleg, dar trebuie să o înțeleg mai mult, pentru că e prima dată când merge la un job. A întâlnit oameni buni, oameni răutăciosi, și incerc să îi spun să nu se mai plângă, să fie puternică, pentru că oamenii răi sunt peste tot. Oamenii răi vor apărea mereu, cum era și în emisiune, nu știu nici în emisiune de ce toată lumea dădea în noi.

Mădălina: În ultima perioadă am fost puțini despărțiti, el lucrează la Constanța, eu la București, dar nu aveam certuri foarte mari, sunt lucruri mărunte. (…) Avem mentalități diferite. Eu am crescut in Italia, el in România, suntem diferiti.

Mădălina și George de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]