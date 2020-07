In articol:

Cu toate acestea, de atunci, viața brunetei Magda Ciumac s-a schimbat radical și, după câțiva ani petrecuți în București s-a mutat la Timișoara, iar apoi în Italia.

De trei ani, Magda Ciumac locuiește în Italia, alături de fiul său și al lui Tolea Ciumac, Alexander. Nu s-a căsătorit încă și spune că îi este foarte bine așa. Își iubește extrem de mult fiul, care nu a reușit să păstreze o legătură apropiată cu tatăl său, Tolea Ciumac, însă îi este foarte bine așa. Iar schimbările când vine vorba de Magda Ciumac sunt chiar uriașe. Mai exact, acum, Magda zciumac arată mai bine ca niciodată și nici nu se ferește să arate asta tuturor prietenilor ei virtuali, fotografiile cu ea de pe conturile de socialziare înfățișând-o adeseori în costum de baie. Ajunsă la 36 de ani, Magda CIumac pare să fie mai tonifiată ca oricând, semn că viața din Italia îi priește la maximum și că fericirea pe care o trăiește alături de un bărbat misterios este una suficientă pentru a ”înflori”.

Mai mult decât atât, recunoștea de curând Magda Ciumac, ea a slăbit suficient pentru a fi mândră de corpul pe care îl afișează, a renunțat la medicamentele de anxietate pe care, ani la rândul, l-a consumat, iar acum se simte bine în pielea ei.

Iar la plajă, de curând, Magda CIumac a făcut senzație. Astfel, pe litoralul italian, Magda Ciumas s-a fotografiat și filmat în costum de baie și a scos la iveală un corp ca de fotomodel, punând accent pe implanturile cu silicon cu care se lăuda și pe vremea în care dansa pe masa lui Dan Diaconescu.

Magda Ciumac suferă și acum după mama sa

Anul trecut, Magda Ciumac a trecut printr-o adevărată încercare după ce mama ei a trecut în neființă. ”Mama, azi, trebuia să-ți spun ”La mulți ani”, să-ți aduc flori, să te sun...ca în fiecare an să îmi răspunzi: ”Multumesc la fel, mă, da nu trebuia să te cheltui,, etc, etc etc...Acum pot doar să mă rog la Dumnezeu...de a avea grijă de tine, de a fi bine acolo unde ești, dacă există viață după moarte!? Eu...oricum: din 8 aprilie, de la moartea ta, nu prea mai cred în nimic...Lipsești mult! ”La mulți ani, mama!” Azi, 20 februarie...trebuia să împlinești 60 ani! Am rămas cu amintirile, cu pozele, cu ultima ta zi, la 59 ani, anul trecut: erai atât de slăbită...dar am fost cu toții lângă tine...acum...nu mai avem unde suna, pe cine suna și pe cine asculta! Te iubim, mama!”, a mărturisit, la începutul acestui an, Magda Ciumac.