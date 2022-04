„Mai suferă cineva de sindromul ăsta?” Problema cu care Gina Pistol se confruntă din copilărie! Iubita lui Smiley s-a plâns fanilor de pe internet

In articol:

Gina Pistol este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Totuși, blondina și-a dedicat ultimul an fiicei ei și a lui Smiley, dar imediat după ce Josephine a împlinit un an blondina s-a reîntors pe platourile de filmare, acolo unde se muncește la foc continuu pentru premiera unei emisiuni.

Pe umerii Ginei Pistol au picat acum toate: treburile casnice, filmările la emisiune, dar și creșterea lui Josephine. Pe rețelele de socializare, vedeta de televiziune s-a plâns internauților și le-a dezvăluit că are foarte multe lucruri de făcut și, deși este abia începutul zilei, ea este deja foarte obosită.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol: „Am o problemă, eu nu pot să stau”

Prezentatoarea TV le-a dezvăluit internauților „problema” cu care se confruntă încă de la o vârstă fragedă. Gina Pistol spune că niciodată nu poate să stea locului, ci trebuie să facă treabă, chiar și atunci când este liberă sau chiar în vacanță. Ea își propune să facă cât mai multe lucruri într-o zi, chiar dacă există posibibilitatea de a se epuiza.

Blondina spune că totul se trage din copilărie, de pe vremea când trăia bunicul ei care o punea tot timpul să facă câte ceva.

„Am o problemă, eu nu pot să stau. Azi era ziua mea liberă și îmi găsesc tot timpul ceva de făcut și parcă sunt în criză de timp. Sunt disperată să le fac pe toate, mă epuizez, mă plâng că mă epuizez. M-am trezit, am schimbat copilul, am pregătit micul dejun, am spălat filtrele la umidificatoare, m-am pus să gătesc, am strâns în urma mea, am filmat ceva, am montat ceva, am băgat deja a doua mașină la spălat, pun hainele la uscat, trebuie să-mi spăl pensulele că luni am filmare. Mai am foarte multe lucruri de făcut și iau o scurtă pauză să mă plâng pe Instagram, pentru că fiica mea nu mă înțelege încă.

Mai este cineva care suferă de sindromul ăsta? Eu și când sunt în vacanță aspirator n-am, ca să fac curățenie în c amera de hotel. Andrei face tot timpul mișto de mine. Sincer, e epuizant să-și dai tot timpul de lucru. Eu mă simt vinovată dacă stau și asta pentru că bunicul meu nu suporta să-și vadă nepoții că stau, ne punea să facem tot timpul ceva și ca să nu mă certe că stau îmi găseam ceva de făcut. Închid paranteza, mă întorc la treabă”, a explicat Gina Pistol pe rețelele de socializare.