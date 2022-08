"Mâine dacă aș muri, cine te va mai iubi?". Carmen de la Sălciua, mesaj surprinzător pentru iubitul ei, Marian Corcheș

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri pe bandă rulantă, care au reușit să strângă milioane de vizualizări.

Carmen de la Sălciua, declarație de dragoste pentru iubitul ei

Solistei nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe cel sentimental, deoarece trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, Marian Corcheș.

Carmen de la Sălciua este extrem de fericită lângă logodnicul ei. A vrut să știe toată lumea acest lucru așa că, într-un videoclip postat pe contul ei de Instagram, la story, a fredonat o piesă, pe care i-a dedicat-o lui Marian Corcheș, partenerul ei de viață. Versurile au spus totul despre sentimentele ei.

"De ai ști ce mult te iubesc și ce mult mă chinuiesc/ Mâine dacă aș muri, cine te va mai iubi/ Cine-i om să te înțeleagă, lacrimile ca să îți șteargă", a cântat Carmen de la Sălciua.

Citeste si: Vlăduța Lupău a născut un băiețel! Ce nume unic i-a ales micuțului său- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mai târziu, un fan i-a făcut o mărturisire, spunându-i că și-a dat seama că logodnicul ei o face cu adevărat fericită. Artista i-a oferit imediat răspunsul, precizând ce iubește la bărbatul din viața ei. O dată cu răspunsul a venit și un filmuleț în care Marian Corcheș și celebra cântăreață au parte de clipe romantice.

"Fan: Radiezi de fericire lângă acest om.

Carmen de la Sălciua: Mă face fericită! Îl iubesc pentru toate calitățile lui.", a fost discuția publică, de pe contul de Instagram al lui Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș și-au deschis pensiune

Carmen de la Sălciua este tare fericită, asta pentru că pe lângă cariera pe care o are în domeniul muzical, acum se ocupă și de afaceri, alături de logodnicul ei.

Cântăreața a precizat că, Marian Corcheș este titular, însă ea îi este alături în toate deciziile.

"Pentru pensiune avem și oameni care lucrează, dar bineînțeles că acum, în perioada asta de început, o să fim și noi pe acolo. E un pic cam greu cu timpul. Toată lumea se plânge de timp, mai ales că eu am și evenimente în timpul săptămânii, nu am timp să mă odihnesc așa cum ar trebui. Deja au venit câțiva turiști la pensiune. Avem deocamdată câteva camere. Azi am deschis-o, dar din păcate nu am reușit să îi facem nici inaugurarea, pentru că eu sunt plecată la Satu Mare, cânt acolo, el este cu mine și am zis că o deschidem așa. Nu e afacerea mea, e a iubitului meu. Nu am investit aici nimic, așa l-am cunoscut, având această pensiune. Între timp, l-am ajutat cu anumite idei, pentru că arăta într-un alt fel pensiunea și am început renovările. S-au făcut toate după ideile mele, ale lui, am împrospătat stilul pensiunii.", a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!