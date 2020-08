Jurații „Bravo, ai stil! Celebrities” alături de prezentatoarea Ilinca Vandici

Celor noua concurente ramase in competitia stilistica le va fi pusa la incercare creativitatea prin intermediul tematicii complexe, propuse pentru aceasta editie: “Oldies, but goldies”.

Momentele puse in scena de aspirantele la marele titlu de Cea mai stilata celebritate din Romania ii vor surprinde pe jurati, prin eleganta, naturalete, divertisment si spectacol la superlativ.

Catalin Botezatu va oferi audientei un moment artistic inedit, juratul va incinge ringul de dans pe ritmuri de rock’n’roll, in timp ce Maurice Munteanu va testa rabdarea concurentelor. Nelipsite in editia de sambata a show-ului vor fi si discutiile in contradictoriu intre tinerele aspirante la marele titlu, pe baza alegerilor vestimentare.

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, va anunta, in timpul emisiei, o serie de suprize pentru fanii emisiunii. De asemenea, indragita vedeta marturiseste ca de abia asteapta reintalnirea cu cei din fata micilor ecrane.

“Nu am cuvinte sa descriu emotiile ce ma incearca si nerabdarea de a reveni in casele telespectatorilor si de a le aduce zambetul pe buze intr-un spectacol de zile mari. Va fi o seara concept, in care concurentele se intrec pe sine, juratii revin cu asteptari extrem de mari, iar divertismentul de calitate si voia buna sunt acasa la ele. Sunt fericita, ma bucur de acest show in fiecare clipa si sper ca fanii emisiunii sa simta toata energia pe care am creat-o noi in platoul <Bravo, ai stil! Celebrities>”, spune Ilinca Vandici.

Nu ratati noile editii “Bravo, ai stil! Celebrities” difuzate incepand de sambata, de la ora 22:00, la Kanal D! Emisiunea va fi difuzata patru zile pe saptamana, de miercuri pana sambata, de la ora 22:00.