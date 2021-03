Majda, fosta faimoasă de la Survivor România 2021, este în doliu! Vedeta a suferit o pierdere enormă

In articol:

Majda, fosta faimoasă de la Survivor România 2021, a revenit recent în țară după ce aventura ei din Republica Dominicană a luat sfârșit. Vedeta a fost întâmpinată cu multă iubire de către fiica ei, chiar pe aeroport. Revederea a fost una foarte emoționantă, care s-a lăsat cu lacrimi.

La acel moment, Majda ne-a mărturisit că ea se consideră o luptătoare, iar în acele momente tot ce își dorea era să petreacî timp mult cu familia ei.

”Am venit cu mai multă putere, am venit cu o experiență mult mai mare despre viață, chiar dacă am stat două luni am înțeles mai multe lucruri, mi-am dat seama despre mine, că eu sunt o luptătoare. Îmi doresc sa stau cu familia mea în casă, să stau, să mă bucur de liniștea familiei mele. Mi-a lipsit foarte mult familia”, au fost primele declarații ale Majdei, după eliminarea de la Survivor România 2021.

Majda este în doliu

Majda, fosta faimoasă de la Survivor România 2021, trece prin momente grele după ce a pierdut o persoană din familie.

Este vorba de cumnatul vedetei, care s-a stins din viață. Majda a publicat o imagine emoționantă cu cumnatul ei și a trasnsmis un mesaj trist.

”Încerc sa-mi adun cuvintele si sa inteleg tot ce se intampla! Am datoria fata de voi sa va anunt ca zilele acestea desi am promis ca voi face live, ca voi fi prezenta in emisiune o sa aman pentru ca din pacate sunt cu durere in suflet. Cat timp am fost plecata in competitie, cumnatul meu care mi-a fost mai mult decat un frate, mi-a fost familia mea, din pacate a plecat dintre noi si a lasat un mare gol in sufletele noastre. L M-am intors, iar o parte din familie lipseste. El, mereu ma lua in brate cu zambet si imi zicea sa mananc. Mereu avea grija sa fiu bine”, a scris actrița, pe Instagram.

Cumnatul Majdei

Majda își îndeamnă urmăritorii din mediul online să-și iubească aproapele și să împărtășească doar iubire. „Familia a refuzat sa anunte productia, ca stia ca o sa-mi fie rau, ca drumul spre casa o sa fie unul care parea ca nu se mai termina pentru mine. Simteam mereu ca se intampla ceva, dar imi ziceam mereu sa fiu puternica. Visam urat si simteam cum puterea mea nu mai era ca la inceput. Dar am luptat, asa cum a luptat si el, pana la final. As fi dat orice sa ma intorc acasa si sa ma astepte cu zambetul pe fata!

Am sa ma adun si am sa revin! Iubiti-va apropiatii, iubiti oamenii si dati iubirea mai departe. Da-ti un telefon la timp si daruiti bunatate atat cat mai aveti timp. Uneori poate fi prea târziu!”, a mai spus fosta faimoasă de la Survivor România 2021.