Majorare pensii 2023. Cu cât cresc pensiile din ianuarie 2023

Majorare pensii 2023. Marcel Ciolacu anunță faptul că pensiile s-ar putea mări cu cel puțin cu 10% începând de anul viitor.

Cu cât cresc pensiile din ianuarie 2023

Majorare pensii 2023. Potrivit președintelui PSD, Marcel Ciolacu, pensiile ar trebui să crească cu cel puțin 10% începând cu 2023.

„În primul rând trebuie să respectăm legea. Legea trebuie să vină cu indicele de inflație de anul anterior. Am spus, nu e prima oară, trebuie să plecăm de la 10%, categoric. Când mărim pensiile, mărim la toată lumea, şi cei care au pensii mai mici, şi cei care au pensii mai mari”, a spus Ciolacu.

„Părerea mea e că trebuie găsită calea... cum am găsit când am intrat la guvernare, acel program pe care le-am lucrat împreună cu doamna Olguţa Vasilescu, în care la anumite zone, la peste 3,5 milioane de pensionari am venit şi cu acele ajutoare pe o perioadă, mai ales perioada de iarnă, şi se vede cât de bine au venit”, a adăugat el.

Ciolacu a vorbit și despre creșterea salariului minim, susținând necesitatea măririi acestuia la 3.000 de la 1 ianuarie 2023, dintre care 200 de lei să fie neimpozitați.

„O treime dintre români au rămas cu salariul minim pe economie. Un motiv în plus pentru care PSD susţine necesitatea creşterii salariului minim la 3.000 lei de la 1 ianuarie (inclusiv prin scutirea de taxe şi contribuţii a 200 de lei), propunere cu care va merge în coaliţie”. „Este extrem de clar acum că trebuie să creştem salariul minim. Asta spune şi UE, nu doar PSD”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

Cât te costă să-ți cumperi 6 ani de vechime în muncă

Există din ce în ce mai multe persoane ce preferă să își cumpere vechime de muncă, înainte să iasă a pensie. Intră în această categorie în special oameni care au lucrat în străinătate, la negru.

Contribuțiile pentru pensie sunt la nivelul salariului minim brut pe economie, de 2.550 de lei, ceea ce înseamnă că oamenii dau lunar câte 638 de lei. Deci, dacă vrei să îți cumperi 6 ani de vechime, trebuie să achiți în total aproape 46.000 de lei.

Autoritățile nu au stabilit un plafon maxim, existând și persoane care preferă să vireze sume mai mari, cu speranța că vor avea o pensie mai bună.

Spre exemplu, Bradu Negreanu a fost asistent medical și cercetător în România până în 2008, când s-a mutat în străinătate cu familia.

„Am avut 13 ani de contribuții, după aceea am plecat în străinătate, contribui acolo, dar aș dori să am și pensia din România. Mai trebuie doi, dar nu mă mulțumesc cu pensia minima.”, a mărturisit Bradu Negreanu.

Toți cei ce se regăsesc în situația lui Bradu Negreanu pot plăti contribuții la pensie între o luna și șase ani.

sursă: digi24.ro