Makaveli, vloggerul care și-a amenințat cu moartea o colegă de breaslă, rupe tăcerea: „Dacă am greșit, plătesc”

Makaveli, un vlogger român controversat, este acuzat că și-ar fi amenințat cu moartea o colega de breaslă, pe care a amenințat-o în videoclipurile sale postate pe internet. El susținea că o va căsăpi cu bătaia, vorbe pe care acum le regretă. Pe numele său real, Virgil Alexandru Zidaru, a rupt tăcerea cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse. El susține că furia sa a fost provocată de la un videoclip postat în mediul online de cea care o amenințase și despre care spune că îi terorizează soția.

„Îmi pare rău pentru că mi-am ieșit din fire, dar mi-am ieșit din fire, așa cum v-am explicat, din cauza amenințărilor aduse familiei. Rămân doar la vorbe spuse la nervi, vorbe spuse atunci când îți sunt atacați copii, îți este atacată soția, este șantajată, le spui, că până la urma urmei, toți suntem oameni și avem copii”, a declarat vloggerul, pentru Știrile Kanal D.

Vloggerul nu recunoaște amenințările la adresa vloggeriței[Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

O vloggeriță din Timișoară, acuzații grave la adresa lui Makaveli! Susține că a fost amenințată cu moartea

O vloggeriță din Timișoara susține că a fost amenințată cu moartea de către controversatul vlogger, iar acum se teme pentru viața ei. „Ies cu frică din casa, ma apar, cu sotul meu, ne uitam sa nu vina cineva ca a spus ca este in stare sa plateasca sa ne bage in scaun cu rotile sau cimitir", a povestit femeia.

Între cei doi colegi de breaslă, războiul a început din cauza unui seral difuzat online, pe care tânăra l-a finanțat și în care Makaveli a jucat ca actor, rol pentru care n-a fost plătit. Vloggerul neagă orice fel de acuzații la adresa timișorencei. (Citeste si: Vloggerul Colo, întrebat dacă vrea la Puterea Dragostei! ”Pentru suma corectă, vă pup”! Youtuberul a avut dosar penal din cauza declarațiilor ofensatoare la adresa minorelor)

„Dacă domnișoara are probe de genul acesta, să sesizeze autoritățile, aștept ca autoritățile să își facă datoria, dacă am greșit, plătesc. Nu m-am înțeles cu ei, eu am plecat și am făcut filmul meu... Poate de invidie, nu știu ce să vă zic", a adăugat Makaveli.

Virgil Alexandru Zidaru „Makaveli” este un nume controversat, în contextul în care pe numele lui au fost deschise de-a lungul anilor mai multe dosare penale pentru infracțiuni grave cum ar fi, loviri și alte violențe. În toate s-a dovedit că era nevinovat. El a fost amendat cu 2.000 de lei pentru port ilegal de armă. Vloggerul a fost condamnat după gratii pentru conducere fără permis, însă a fost eliberat condiționat în 2017.