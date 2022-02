Mălina Avasiloaie, însărcinată în patru luni! În ziua cununiei civile, artista și iubitul ei vor afla sexul bebelușului: ”Suntem împreună de șase luni”

In articol:

Mălina Avasiloaie este însărcinată în patru luni, artista și iubitul ei fiind în culmea fericirii! Cântăreața a povestit cu lux de amănunte cum a aflat că este însărcinată pentru prima dată. Totul s-a întâmplat la îndemnul iubitului ei, care se afla în Dubai la un congres, și i-a trimis prin curier un test de sarcină.

”Alin era la un congres, el e medic stomatolog. El a presimțit, eu nu eram așa să fac test. El mi-a zis să fac un test...era prima lună când am zis că să o lăsăm la voia întâmplării, pe voia lui Dumnezeu și n-am crezut că Dumnezeu ne dă cadoul ăsta atât de repede. M-am trezit în 5 minute, era curierul cu testul de sarcină...l-am făcut, iar când am văzut rezultatul, să cad din picioare. M-am așezat pe canapea și i-am zis că sunt însărcinată. El și-a dorit asta, noi când am pornit în relația asta, am pornit asumați. Asta a fost și visul lui...a fost o bucurie imensă. M-a cerut de soție, mă bucur. Și-a făcut planul de a mă cere, înainte să știe că sunt însărcinată”, a dezvăluit Mălina, la Teo Show.

Mălina Avasiloaie și iubitul ei sunt împreună de șase luni

Cei doi sunt împreună de o jumătate de an, iar artista este deja însărcinată în patru luni.

Mălina a mărturisit că au avut planuri serioase de la începutul relației.a mai spus Mălina Avasiloaie.