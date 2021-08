Maluma a primit un val de critici, după ce și-a anunțat fanele că vor fi sărutate în timpul concertelor. J Balvin: ”Să-i spuneți că tulpina delta Covid este activă”

Maluma a primit un val de critici, după ce și-a anunțat fanele că vor fi sărutate în timpul concertelor [Sursa foto: Instagram] 12:54, aug 5, 2021 Autor: Elena Popescu

Maluma a primit un val de critici, după ce și-a anunțat fanele că vor fi sărutate în timpul concertelor.

J Balvin se numără printre cei care au reacționat la anunțul artistului.

Maluma a primit un val de critici, după ce și-a anunțat fanele că are de gând să le sărute pe scenă. Artistul columbian va pleca în turneu, iar pe conturile de pe rețelele sale de socializare au apărut diferite clipuri de promovare a concertelor, printre care și un clip în care Maluma baby își sărută fanele.

Următorii lui Maluma s-au împărțit în două tabere. O parte din aceștia s-au declarat încântați de gestul vedetei, iar ceilalți au comentat negativ faptul că Maluma vrea să își sărute fanele în plină pandemie.

”Spune-mi datele și vin la concertele tale”, i-a comentat Anitta lui Maluma. În timp ce J Balvin a scris: ”Să-i spuneți că tulpina delta Covid este activă”, iar comentariul a strâns mii de like-uri.

”Hey, tuturor ne place să vedem săruturi. Dar asta mi se pare oribil”, a declarat jurnalista columbiană Lorena Garcia, cerând ca videoclipul să fie dat jos de pe Instagram.

Momente în care Maluma și-a sărutat fanele, în timpul concertelor

Maluma obișnuiește ca în concertele sale să ia o fană din public și să o invite pe scenă. Preț de câteva minute, artistul columbian dansează și cântă pentru fata respectivă, iar la final o sărută.

În clipul de mai sus se poate observa că Maluma și-a creat un obicei din a-și săruta fanele la concerte, dinainte de pandemia de coronavirus.

Un al artist latino care își sărută fanele este Enrique Iglesias, care atunci când a concertat în România, a chemat pe scenă un băiat, spre dezamăgirea miilor de fane prezente la concert.

Maluma a sărutat o româncă în concertul de la București

În vara anului 2018, Maluma a ținut un concert la Romexpo, în București, unde a avut tradiționalul moment al sărutului cu o fană.

Norocoasa a fost o tânără pe nume Anamaria, care a declarat că atunci când și-a cumpărat biletul pentru concert a simțit că se va întâmpla ceva extraordinar.

”Am presimţit că se va întâmpla ceva extraordinar, sigur nu mă credeţi însă am ştiut c-o să ajung pe scenă de când mi-am cumpărat biletul la spectacol. Ba chiar le-am zis asta prietenelor şi au râs de mine. Am fost aleasă din mulţimea de fete din faţa scenei şi m-am simit cel mai norocos om din lume, căci Maluma mi-a dedicat o piesă şi mi-a dat un sărut.

Prietenul meu? S-a supărat un pic pe mine, încerc să-l împac. I-a trecut, sper, supărarea când m-am spălat pe faţă, a doua zi dimineaţa. Eu aş mai fi stat aşa”, a declarat românca sărutată de Maluma.