Omul Laser din turneele lui Maluma, a venit la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley: "Când eram mic mă uitam la Star Wars şi eram fascinat..."

In articol:

Omul Laser din turneele lui Maluma, a venit la Românii au Talent, sezonul 11. Antoine Dupre îl va ajuta pe Smiley să obţină ce şi-a dorit de mic copil, o sabie laser.

Omul Laser din turneele lui Maluma, a venit la Românii au Talent, sezonul 11

Antoine Dupre sau Omul Laser a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un spectacol de lasere şi lumini, aşa cum se vede şi în concertele lui Maluma, atunci când colaborează cu Omul Laser pentru show-urile sale.

Citeste si: Smiley a dezvăluit la Românii au Talent, sezonul 11, ce meserie are tatăl său. Artistul este mândru de părinţii săi

Omul Laser din turneele lui Maluma, a venit la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Antoine Dupre vine din Franţa şi are 32 de ani. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 11, a mărturisit că îi este greu după acest an pandemic în care industria muzicală şi lumea artistică a fost greu încercată, dar se străduieşte să iasă la liman şi să facă ceea ce îi place.

"Sunt Antoine Dupre, Omul Laser. Vin din Franţa şi am 32 de ani. Omul Laser este numele meu artistic unde mă joc cu luminile laser. Fac nişte trucuri magice cu lumina, toate în sincron cu muzica şi cu efectele video. Folosesc multă tehnologie pentru a crea o experienţă imersivă. Sunt convins că prestaţia mea va fi diferită, faţă de ceea ce vede lumea de obicei şi sper să le placă.

Una dintre cele mai frumoase amintiri de pe scenă s-au petrecut în Egipt în faţa Piramidelor din Giza, unde am ţinut un spectacol Omul Laser şi a fost de neuitat.

Citeste si: Îl mai știți pe Sergiu, tăticul călăreț de la Iași? A dat cu piciorul la tot, a vândut casa cumpărată din donații și s-a mutat din nou în ghetou. Acum, în fața porții stă parcat șmecherește un BMW X6 – Foto- bzi.ro

Ultimul moment important a fost să lucrez cu Maluma. Am creat un act special pentru turneul lui mondial, ceva complet nebunesc. A ţinut acest spectacol în Madison Square. Pentru mine a fost minunat.

Anul acesta a fost greu pentru toţi artiştii din cauza pandemiei, trebuie să ne chinuim să facem ceea ce iubim. Pentru mine să fiu pe scenă înseamnă două minute de libertate totală", a spus Omul Laser la interviu.

Smiley, pasionat de lightsaber[Sursa foto: Captură TV]

Smiley: "Când eram mic mă uitam la Star Wars şi eram fascinat..."

Smiley i-a mărturisit Omului Laser că de mic a fost fascinat de filmele "Star Wars", dar mai ales lightsaberele care se folosesc în franciza "Star Wars". Totodată, Smiley a mai spus că are o sabie laser din plastic, achiziţionată de la Disneyland, dar îşi doreşte una reală.

Citeste si: Semifinalişti Românii au Talent 2021. Concurenţii care au primit Golden Buzz în sezonul 11

Smiley, pasionat de lightsaber[Sursa foto: Captură TV]

"Senzaţie ce am văzut acum pe scenă, eram ca un copil la bâlci. Am mai văzut genul ăsta de numere cu laser, dar cred că ăsta este cel mai bun număr cu laser pe care l-am văzut până acum. Eu când eram mic mă uitam la Star Wars şi eram fascinat de lightsabere şi mi-aş fi dorit să am un lightsaber adevărat, până acum nu mi s-a îndeplinit visul, am unul de plastic, cumpărat de la Disneyland. Există aşa ceva, adică pot să îmi fac şi eu...", a spus Smiley.

Omul Laser i-a dat garanţii lui Smiley că îi poate îndeplini visul din copilărie, acela de a avea o sabie laser reală.

"Pot găsi o soluţie pentru tine", l-a asigurat concurentul pe Smiley.

Citeste si: Duo Viola, moment spectaculos la Românii au Talent, sezonul 11. Smiley: "Zici că s-au dat jos dintr-o pictură"

Florin Călinescu s-a temut de puterea laserelor, însă concurentul a dat asigurări că spectacolul nu pune în pericol siguranţa privitorului. "Am stat puţin crispat să nu taie toate fiarele alea şi să nu ne taie pe noi în două. Nu sunt periculoase?", a întrebat Florin Călinescu.

"Nu, în felul în care le folosesc, suntem complet în siguranţă. Avem o zonă de proiecţie şi raza laser nu ajunge la public. Pentru mine poate fi periculos, dar ştiu ce am de făcut şi atunci sunt în siguranţă", a spus Antoine.

Antoine Dupre a trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu patru de "DA".