Mama alpinistei care a murit în Munții Bucegi, strigăt de durere când și-a văzut fiica moartă! Gest cutremurător: "Silvia, mă auzi? Nu auzi sau dormi?"

In articol:

Vestea că alpinista Silvia Murgescu s-a stins din viață a căzut ca un trăsnet peste familie și peste cei apropiați. Femeia de 38 de ani plecase într-o drumeție în Munții Bucegi, acolo unde avea de gând să-și comemoreze sora, chiar înainte de a-și aniversa ziua de naștere.

Citeste si: Trupul Silviei, alpinista din Brașov care a murit de ziua ei, zace de 5 zile pe munte, în Bucegi. De ce nu i-au ridicat salvamontiștii trupul nici până acum

Mama alpinistei decedate în Bucegi își strigă durerea

Silvia Murgescu a plecat subit, lăsând un gol imens în sufletele celor care o cunoșteau. Alpinista a sfârșit într-un mod tragic în locul pe care îl iubea cel mai mult: muntele. Ea plecase pe un traseu stabilit, pe "Albișoara Gemenilor", însă la puțin timp nu a mai dat niciun semn de viață. Din nefericire, la o zi după ce a fost declarată dispărută trupul Silviei a fost zărit de către salvamontiști în "Brâul Portiței".

Silvia și mama ei [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Vila în care VIP-urile petreceau cu escorte de lux a fost închisă de mascați. Afacerea „Mon Amour” era condusă de părinții unui polițist dat afară din sistem...- bzi.ro

Mama alpinistei nu-și poate reveni nici acum din șoc și este devastată de pierderea celei de-a doua fiice. Femeia nici măcar nu-și poate vedea pentru ultima oară copilul, căci prognoza meteo i-a împiedicat până acum pe salvatori să ridice corpul victimei: "Silvia mă auzi? Te strig, dar nu răspunzi. Nu auzi sau dormi? Voiam să-ți spun că am fost la cimitir și am pus patru stâlpișori la pământul pe care îți voi construi palatul. Din păcate, nu pot să ți construiesc un munte, așa cum nu am putut să te apăr de munte. Te iubesc, Silvia!", este mesajul sfâșietor postat de mama alpinistei pe rețelele de socializare.

Silvia, alpinista decedată în Bucegi [Sursa foto: Facebook]

Când vor putea ridica salvamontiștii trupul neînsuflețit al Silviei Murgescu?

Pe lângă faptul că și-au pierdut și cea de-a doua fiică, părinții Silviei se luptă cu o durere și mai mare, căci salvamontiștii nu știu când vor putea ajunge din nou în locul în care zace trupul neînsuflețit al alpinistei.

Reprezentanții Salvamont Prahova au transmis luni de dimineață că încearcă din răsputeri ca pe 20 ianuarie să aibă o nouă operațiune de extragere:

Citeste si: Încă un dezastru în lume! Un ghețar din Himalaya s-a prăbușit! 150 de persoane se zbat între viața și moarte

Din păcate, din prognoza meteo se observă că și în următoarele trei zile vântul vă fi deosebit de puternic, în data de 20.01 se pare că va fi o fereastră în care va fi posibilă o operațiune de extragere. Suntem în legătură permanentă cu DSU și IGAv, avem pregătită echipa de intervenție, iar când condițiile meteo vor permite vom realiza această operațiune. Suntem obișnuiți cu riscul, e prezent zi de zi în activitatea noastră, dar un risc calculat, iar din analiza factorilor de risc (evaluarea zonei, posibilitatea producerea avalanșelor, timpii de intervenție, resursele umane și tehnice, condiții meteo,etc) am ajuns la concluzia că intervenția aero este soluția cea mai bună în acest caz, dar nu excludem nici operațiunea terestră în cazul în care cea aero nu se va putea realiza, în cele din urmă. Suntem conștienți că durerea aparținătorilor este mare, dar vă asigurăm că facem tot ce este posibil pentru a duce această operațiune la bun sfârșit. Sincere condoleanțe!", transmit reprezentanții Salvamont Prahova.

Distribuie pe: