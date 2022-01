Trupul Silviei, alpinista din Brașov care a murit de ziua ei, zace de 5 zile pe munte, în Bucegi. De ce nu i-au ridicat salvamontiștii trupul nici până acum

In articol:

Silvia, o alpinistă de 38 de ani, a avut un sfârșit tragic, înainte de a-și serba ziua de naștere. Femeia a plecat să parcurgă un traseu din Munții Bucegi în amintirea surorii ei, însă nu a mai dat niciun semn de viață.

Îngrijorată, familia a anunțat autoritățile cu privire la o posibilă dispariție. Ulterior, salvamontiștii au descoperit că Silvia era decedată, dar nu au putut ajunge la ea nici până acum, din cauza vremii nefavorabile.

Trupul Silviei zace de 5 zile pe munte

Silvia își setase un traseu inițial înainte de a împlini vârsta de 38 de ani. Alpinista a plecat pe "Albișoara Gemenilor", în Caraiman, dorind să își omagieze geamăna, însă s-a dovedit a fi ultima drumeție a acesteia. Faptul că nu a mai răspuns la telefon i-a făcut pe cei apropiați să se gândească la scenarii sumbre, motiv pentru care au decis să alerteze autoritățile.

Silvia, alpinista decedată în Munții Bucegi [Sursa foto: Facebook]

Odată declarată dispărută, Silvia a început să fie căutată de către salvamontiști, care au reușit abia a doua zi să zărească trupul neînsuflețit al femeii, din elicopter.

Cu toate acestea, ei nu au putut ajunge în acea zonă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

În dimineața zilei de 13.01., aceasta a fost reperată de către Salvamont pe un versant al Crestei Picăturii, căzută fiind din Brâul Portiței. Imediat am alertat Dispeceratul IGAv, care a alocat o resursă de zbor (elicopter EC135 cu troliu). Am încercat recuperarea victimei, dar salvatorul montan care a coborât cu troliul nu a avut timpul necesar la dispoziție pentru a efectua operațiunile necesare, misiunea fiind întreruptă, din cauza rafalelor de vânt foarte puternice, pentru a nu periclita siguranța elicopterului și a echipajului. În zilele de 14,15,16.01, Masivul Bucegi a fost sub incidența codurilor roșu și portocaliu de vânt puternic, împiedicând astfel desfășurarea operațiunilor de recuperare terestră (aici se adaugă și riscul de avalanșă din zonă) sau aeriană.", se arată într-un mesaj transmis de Salvamont Prahova, pe pagina lor de Facebook.

Când va putea fi ridicat trupul Silviei de către salvamontiști?

Salvamontiștii au recunoscut, cu părere de rău, că nici în următoarele zile nu pot ridica trupul Silviei, care se află în aceste momente în Brâul Portiței. Conform datelor transmise de meteorologi, abia pe 20 ianuarie autoritățile ar avea posibilitatea de a încerca o nouă operațiune de extragere: "Din păcate, din prognoza meteo se observă că și în următoarele trei zile vântul va fi deosebit de puternic, în data de 20.01 se pare că va fi o fereastră în care va fi posibilă o operațiune de extragere. Suntem în legătură permanentă cu DSU și IGAv, avem pregătită echipa de intervenție, iar când condițiile meteo vor permite vom realiza această operațiune.

Suntem obișnuiți cu riscul, e prezent zi de zi în activitatea noastră, dar un risc calculat, iar din analiza factorilor de risc (evaluarea zonei, posibilitatea producerea avalanșelor, timpii de intervenție, resursele umane și tehnice, condiții meteo,etc) am ajuns la concluzia că intervenția aero este soluția cea mai bună în acest caz, dar nu excludem nici operațiunea terestră în cazul în care cea aero nu se va putea realiza, în cele din urmă. Suntem conștienți că durerea aparținătorilor este mare, dar vă asigurăm că facem tot ce este posibil pentru a duce această operațiune la bun sfârșit. Sincere condoleanțe!", mai scrie în mesajul postat de reprezentanții Salvamont Prahova.

