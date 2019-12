Florentina, mama Danielei Crudu, își petrecer Crăciunul departe de România. Femeia nu s-a întors în România cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, dar zâmbește fericită din italia, acolo unde locuiește de mai bine de zece ani.

Florentina Crudu nu le-a avut alături de fiicele ei, dar și-a petrecut timpul alături de partenerul de viață italan. Machiată, coafată și îmbrăcată elegant, mama fostei asistente de televiziune s-a lăsat fotografiată alături de bărbatul care o face să zâmbească. Ea a publicat pe internet imagini de la restaurantul la care a fost și a pozat fericită, deși pe masă avea doar preparate italienești și au lipsit celebrele sarmale și salata de boeuf pe care le mănâncă românii, de obicei, de Crăciun.

Florentina, mama Danielei Crudu, și-a făcut și ea operații estetice

Nu doar Daniela Crudu a apelat la medicul chirurg pentru a arăta din ce în ce mai bine. Și mama ei, Florentina, a luat-o pe urmele ei și și-a operat pleoapele și gușa la o clinică din România, în urmă cu câțiva ani.

La vremea respectivă, imaginile cu mama fostei asistente de televiziune au apărut în toată presa, diferențele fiind colosale. După ce s-a vindecat, femeia arăta cu zece ani mai tânără decât înainte de intervențiile estetice.

Mi-am dorit de doi ani să îmi fac operația. Am avut încredere în doctor și în fete. Am încredere totală în fete. Mi-am operat gușa și pleoapele. Părea că dorm tot timpul. Nu am vrut să îmi fac operația în Italia pentru că era prea departe clinica de unde locuiam. Cam o lună și jumătate o să treacă până îmi revin. Eu am achitat operația, nu Daniela. Are și ea problemele ei", a spus femeia.