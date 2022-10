Mama Geta a încercat să se abțină, dar nu a putut și i-a transmis un mesaj lui Carmen de la Sălciua, după nunta cu Marian Corcheș: „Oare cât timp o să stai căsătorită”

In articol:

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu câțiva ani, însă relația lor s-a destrămat după doar un an de căsnicie. La acel moment, fanii celor doi artiști și-au pus numeroase întrebări legate de motivul care ar fi dus la divorț, având în vedere că își juraseră iubire cu doar

un an în urmă.

Evenimentele neplăcute de la acea vreme au trecut, iar acum cei doi foști soți și-au refăcut viața și sunt fericiți fiecare în relațiile lor. Carmen de la Sălciua s-a căsătorit recent, în urmă cu doar câteva zile, cu alesul inimii sale, Marin Corcheș. Cu această ocazie, mama Geta, fosta ei soacră, a ținut să-i transmită un mesaj.

Mama Geta, mesaj pentru Carmen de la Sălciua

Mama Geta nu se sfiește să spună ceea ce gândește și, chiar dacă a rupt orice legătură cu Carmen de la Sălciua, acest lucru nu o împiedică să-i transmită un mesaj după ce artista s-a căsătorit. Mama lui Culiță Sterp tinde să creadă că fosta sa noră va fi tentată să pună stop rapid și acestei căsnicii, având în vedere că prima încercare nu a fost sortită să dureze pentru toată viața.

„Chiar am vrut să îi scriu mesaj: oare cât timp o să stai căsătorită dacă ai stat un an și ceva cu Culiță? Am zis că nu scriu, am zis să mă abțin.”, a declarat mama Geta, conform Fanatik.

Carmen de la Sălciua s-a căsătorit în mare secret

Carmen de la Sălciua s-a căsătorit în secret cu alesul inimii sale, Marian Corcheș, în urmă cu doar câteva zile. Artista și-a dorit să aibă parte de o nună intimă, pentru a se putea bucura în voie de fericitul eveniment care are loc în viața sa. Cei doi proaspăt căsătoriți au plecat la scurt timp în luna de miere în Republica Dominicană, acolo unde au petrecut clipe de neuitat pentru câteva zile.