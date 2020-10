Bianca Pop si mama ei

Comportamentul Biancăi Pop din ultima perioadă nu este unul tocmai potrivit, iar acest lucru o spune chiar mama ei. Se pare că Geta, femeia care i-a dat viață fostei ispite, este foarte dezamăgită de fiica ei. Pentru a o aduce pe calea cea bună, părintele a trebuit să aplice să se chinuie mult.

Mama Geta, dezamăgită complet de Bianca Pop

Una dintre cele mai controversate ispite, Bianca Pop, cea care declara în urmă cu ceva timp că nu poate să iasă din casă dacă nu are 1.000 de euro, și-a dezamăgit complet mama. Deși până acum ceva timp, fosta ispită declara făptul că are o relație foarte strânsă cu mama ei, se pare că mama Geta are altă părere la momentul actual. În cadrul unui interviu, mama Biancăi a vorbit despre atitudinea fetei din ultima perioadă.

”Mi-a dat teroare acum, a stat cinci luni acasă. A fost foarte greu cu ea. Ea zilnic mă blochează peste tot, mă supăra chestia asta, nu dorm noapte, am fost tristă, am și plâns foarte mult în lunile astea. Ea nu suportă să o critic. Dar îi reproșez tot, tot ce a văzut toată lumea, anturajul, paharele de vin în plus. Dar ea mereu a fost așa, rebelă, nici la școală nu purta uniformă, făcea parada modei și atunci și nici nu învăța prea bine, nu-i plăcea nimic la școală, dar a luat bacalaureatul.

Mama Geta si Bianca Pop

Probabil a marcat-o și că a crescut fără tată, a murit când avea 2 ani, eu fiind și mamă și tată. Dar nu i-am părăsit, am mers la serviciu, i-am trimis la școală, le-am dat sfaturi bune. Acum m-am rugat foarte mult să vină acasă, chiar și mama mea a trimis bilet la biserică să ne rugăm pentru ea și Dumnezeu ne-a ascultat și a venit cu bine acasă”, a spus Geta, mama Biancăi Pop.

Deși fosta ispită i-a provocat multe neplăceri în ultimele luni mamei sale, femeia susține cu toată tăria că fiica ei va reuși să iasă din aceste anturaje și să meargă pe calea cea bună.

”Mi-aș dori o familie pentru ea, un viitor, dar ce e al ei, e pus deoparte”, a mai adăugat mama ispitei.

