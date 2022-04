Mama Geta nu mai suportă să-l vadă pe Iancu Sterp în cușca de MMA! I-a spus-o fără ocolișuri: „Ai viața înainte, poți să faci și altceva”

In articol:

Mama Geta se poate mândri cu patru copii exemplari. Fiecare și-a ales drumul în viață, sunt fericiți și împliniți. Totuși, aceasta nu prea este de acord cu drumul ales de Iancu Sterp, care și-a descoperit pasiunea pentru luptele de MMA.

Chiar dacă a demonstrat că este făcut pentru un astfel de sport dur și a pus la pământ mulți oponenți puternici, Mama Geta nu mai poate să-și vadă copilul cum se bate într-o cușcă.

Ba mai mult, aceasta i-a transmis tânărului că nu va veni nici la meciul pe care îl va avea pe 10 mai, împotriva lui Ovidiu Neveu, care l-a amenințat că-i va rupe coastele și că se va face cumnat cu el, după ce se va căsători cu Geta Sterp. Femeia i-a transmis lui Iancu că cel mai bine ar fi să-și schimbe meseria, căci nu poate să-l mai privească cum încasează lovituri, nici dacă va câștiga în cele din urmă.

Iancu Sterp: Ce ai zis? Nu poți să vii la meci?

Mama Geta: Nu pot! Nu mă lasă inima! Nici dacă îl bați pe ăla, nu pot să văd nici așa.

Iancu Sterp: De ce?

Mama Geta: Îmi pare rău!

Iancu Sterp: Uite unde era mărinimoasa de mama!

Mama Geta: Schimbă-ți job-ul. Ai viața înainte și poți să faci și altceva.

Iancu Sterp a fost provocat de Ovidiu Neveu să intre cu el în cușca de MMA. Fratele lui Culiță nu doar că nu s-a speriat, ci a acceptat mai mult decât fericit. Tânărul a mers în Dubai, acolo unde a făcut o pregătire intensă, căci adversarul său i-a pormis că o „să-i rupă coastele”, însă asta nu l-a descurjat deloc pe Ianci, ci a

văcut provocarea ca pe o oportunitatea de a-și pune pa pământ adversarul!

„Noi o să avem un meci cam peste o lună, pe 10 mai și am zis că trebuie să ne antrenăm la cel mai înalt nivel, să fim siguri că facem treabă bună. Am venit în Dubai pentru o săpătmână. Adeversarul este Ovidiu Neveu, un român stabilit în Elveția, care m-a provocat și eu am acceptat”, a declarat Iancu Sterp la Teo Show, în urmă cu câteva săptămâni.

De asemenea, Iancu Sterp vrea să-i închidă gura lui Ovidiu Neveu în cușcă, după ce acesta a abordat un subiect sensibil pentru el: sora lui, Geta.

„Mă deranjează mai mult de sora mea, de mine n-am treabă, mă rezolv cu el în cușcă. A zis că vrea să se facă cumnat cu mine și să îmi rupă și coastele în același timp”, a mai explicat fratele lui Culiță.