Mama Geta o atacă dur pe Simona Hapciuc. Incredibil ce a putut spune despre fosta concurentă de la Survivor România: "I-a fost ciudă că nu a cocoșit-o" EXCLUSIV

În urmă cu doar o zi, Simona Hapciuc, fosta concurentă de la Survivor România, a fost invitată în platoul WOWbiz.ro, unde a vorbit despre strategiile din echipa Faimoșilor. Printre altele, a făcut și o serie de dezvăluiri șocante despre Culiță Sterp.

Simona Hapciuc- Eu eram în spate, nu m-au văzut. Culiță a spus: Hai să nu îl votăm pe Moro, pentru că ne luăm hate, hai să o votăm pe Simona, pe ea nu o știe nici dracu. Așa a zis el. Este cel mai parșiv. Culiță nu este omul care se arată la TV. Eu sunt actriță, dar eu de la el aș putea să iau lecții oricând.

Lumea a început să vadă. Și Jador, prietenul lui, a recunoscut. Cât a furat și ce s-a întâmplat la Survivor. Vă zic eu că au fost trei conflicte mari între mine și Culiță, care nu s-au dat la TV. Nu e vorba despre iertare, eu nu am nimic personal cu el. Ar fi singura persoană pe care nu aș putea... Nu. E prea fals. De ce m-a votat Ana? Nu au avut un motiv să mă voteze. A fost o strategie, le-a spus Culiță.

Simona Hapciuc [Sursa foto: Instagram]

Mama Geta, atac dur la adresa Simonei Hapciuc

Astăzi, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Mama Geta a făcut primele declarații despre scandalul momentului. Mama cântărețului a fost contactată telefonic și a făcut o serie de mărturisiri despre fosta Faimoasă.

Mai în glumă, mai în serios, femeia a spus că Simona reacționează în acest mod pentru că fiul ei i-ar fi refuzat avansurile. Ba chiar mai mult, atitudinea fostei concurente se trage de la faptul că Faimosul nu ar fi "cocoșit-o" puțin.

Mama Geta: Nu aș vrea să o jignesc, dar știți de ce Simona Hapciuc îl tot menționează pe Culiță? Într-adevăr el e puțin schimbător, dar ea l-a tot catalogat foarte urât. Fiecare are scăpări. Ea sigur ar fi vrut să-i facă ceva avansuri. Culiță poate a refuzat-o. Eu nu vreau să fac niciun fel de acuzație. E foarte urât, în lipsa lui, să vorbească despre el. Dar ea nu mai are despre cine să vorbească? Nu știu exact ce a fost între ei, dar eu spun ce cred. I-a fost ciudă că nu a cocoșit-o Culiță. Nu a ajuns să cocoșească toate urâtele. Să-i fie rușine, poftim. Ea nu mai termină. Eu am zis acum o dată și nu mai am treabă cu ea. O bag eu aici în apa asta de munte, să o răcoresc puțin, dacă nu e răcorită. La un moment dat mai termini. Să mă ierte Dumnezeu. Ce i-a făcut? Aia-i, că nu i-a făcut. Iartă-mă, Doamne.

Cât despre scandalul fiului ei cu Raluca, Mama Geta nu se arată deloc mulțumită de atitudinea concurentei. Femeia susține că Faimosul s-a abținut cu greu, ca să nu îi dea vreo replică acidă sau să reacționeze urât față de aceasta.

Mama Geta- I-a aruncat cu nispip în ochi, probabil s-a spălat bietul Culiță. Nu e normal să reacționezi așa la adresa unui bărbat. Eu nu o cunosc pe femeia aia, nu știu cum e. Îți dai seama să te cerți cu soțul tău sau cu un bărbat de pe stradă, el e bărbat, nu știi cum reacționează. Bietul Culiță s-a abinut cât s-a abținut. Nu am zis de el că e cel mai corect, dar eu cred că are 80% fapte bune și 20% rele. Eu cred că el ar vrea să fie prieten cu toată lumea. Eu am impresia că le e frică de Culiță copiilor ăstora.