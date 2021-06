Mama Geta, prima reacție după ce și-a văzut nepotul: „Abia aștept să-l iau în brațe...”

Mama Geta și Culiță Sterp 09:16, iun 18, 2021 Autor: Clara Ionescu

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au devenit părinții unui băiețel de nota 10. Data de 17 iunie 2021 le-a schimbat viața complet proaspăților părinți. Celebrul cântăreț a postat prima fotografie cu iubita lui și bebelușul, pe pagina sa de Instagram. Imagine a astrâns peste 160.000 de aprecieri într-un timp record, iar comentraiile și felicitările continuă să apară.

Mama Geta a așteptat cu sufletul la gură venirea pe lume a bebelușului. Ea a lăsat un comentariu la postarea făcută de Culiță Sterp, în care și-a exprimat bucuria și nerăbdarea să îl întâlnească pe cel mic.

„Doamneeee dar cît este de mare și de frumos!!!! Abia aștept să-l iau în brațe pe scumpi meu !!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, a scris mama Geta, în descrierea fotografiei postate de fiul ei.

Prima fotografie cu băiatul lui Culiță Sterp și al Danielei Iliescu[Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp, mesaj emoționant după ce a devenit tată

Culiță Sterp a transmis un mesaj emoționant pe pagina lui de Instagram, după ce Daniela Iliescu a adus pe lume băiețelul lor.

Fostul concurent de la Survivor România a promis să fie mereu acolo pentru familia lui. Băiețelul lor s-a născut cu 4 kilograme și 55 de cm și a primit nota 10!

„Astăzi 17 Iunie, am văzut cum arată fericirea, până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment, aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți, pt că vă schimbă viața cu adevărat ❤️ 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat, pe care l-a adus pe lume cea mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume @daniela.iliescu! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”, este mesajul emoționant transmis de artist.