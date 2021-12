Mama lui Adrian Minune a vorbit despre înălțimea artistului! „Vedeam diferența dintre nepoțica mea și băiatul meu”

In articol:

Adrian Minune este fără dar și poate unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele din România. A demonstrat, de-a lungul carierei sale, că este un artist la înălțime, în ciuda aparențelor.

Artistul are doar 1,50 metri, dar statura lui nu a fost niciodată un complex pentru el și nu a considerat asta ca fiind un defect. Recent, mama artistului, Florența Simionescu, a vorbit despre înălțimea fiului ei și a explicat de ce Adrian Minune este atât de scund.

Adrian Minune [Sursa foto: Captură video ]

Mama lui Adrian Minune, despre statura fiului ei: „S-ar putea să fie din neam”

Florența Simionescu a observat că fiul ei este mai mic de statură spre deosebire de ceilalți copii de vârsta lui pe când Adrian Minue avea 5-6 ani. Femeia a mai crescut o nepoțică care rămăsese fără mamă, iar aceasta era cu doar o lună mai mică decât artistul. Pe când fata creștea în înălțime, fiul ei contina să rămână la aceeași. Mama lui Adrian Minune spune că fiul ei nu are niciun fel de problemă medicală, iar faptul că este mic de statură poate fi ceva genetic, căci mai are rude care au avut aceeași

înălțime ca a manelistului.

Citeste si: Adrian Minune, în lacrimi în brațele soției! Teo Trandafir și Bursucu au fost prezenți la întreaga scenă. Ce s-a întâmplat în casa manelistului?

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

„Eu am o nepoțică pe care am crescut-o odată cu Adrian, fără mamă, e mai mică cu o lună decât el, vedeam diferența dintre nepoțica mea și băiatul meu. (n.r. Adi) avea vreo cinci-șase anișori, cam așa, dar o problemă gravă de sănătate nu a avut. Bunicul lui din partea tatălui are trei frați, care sunt de aceeași înălțime. S-ar putea să fie din neam”, a explicat Florența Simionescu, la un post de televiziune.

Adrian Minune [Sursa foto: Captură video ]

Înălțimea nu a fost niciodată un complex pentru Adrian Minune

Artistul povestea că niciodată nu a văzut înălțimea ca pe un defect pentru el, ba din contră, acesta era foarte popular în rândul domnișoarelor, pe vremea când era elev,

iar ceea ce îl făcea special era chiar faptul că era scund.

Citeste si: Cati Simionescu, recunoscătoare pentru familia ei. Soția lui Adrian Minune a fost susținută puternic de artist, în perioada în care a suferit un accident vascular cerebral

„Eu mergeam la școală și mă pupau fetele de-a VII-a, a VIII-a. Eram cel mai fericit, cel mai mângâiat, cel mai protejat de băieții mai mari, de șmecheri. Eu am crescut printre namile de oameni pentru că mă iubeau, eu cântam de la șase ani, șapte ani”, a declarat Adrian Minune în urmă cu ceva timp.