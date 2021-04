Mama lui Augustin și Lucian Viziru, la un pas de moartea din cauza infecției cu COVID-19! Cum se simte acum: „Au dat-o afară din spital”

In articol:

Mama lui Augustin și Lucian Viziru s-a infectat cu noul coronavirus și a ajuns la Spitalul Matei Balș din Capitală. După ce a ajuns în stare critică, mama actorilor a fost conectată la un aparat de oxigen. Lucian Viziru, care locuiește de mai bine de șapte ani în Germania, a vorbit despre starea actuală a mamei sale, care a ajuns acasă.

„A stat aproximativ 10 zile în spital. A fost bolnavă. Am vorbit cu ea în fiecare zi pe What’s App. Chiar mi-a fost frică să nu o pierdem pentru că s-a simțit rău. A tușit întruna. Chiar a fost foarte rău. În cele din urmă, au dat-o afară din spital. Nu mai aveau suficiente paturi pentru ceilalți bolnavi de COVID-19. Acum este bine. Este acasă, este sănătoasă și, Doamne-ajută, așa să fie în continuare”, a declarat Lucian Viziru în cadrul unei emisiuni televizate.

Augustin Viziru și mama lui [Sursa foto: Captura Video]

Augustin Viziru, după ce mama lui a fost infectată cu noul coronavirus: „Am internat-o în spital”

Augustin Viziru și-a făcut griji foarte mari pentru mama lui, care a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. El i-a fost alături femeii care i-a dat viață la fiecare pas și a așteptat să iasă sănătoasă de pe porțile spitalului.

„Nu am o stare tocmai bună, am internat-o ieri pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme.

Stiu inca ca mama este pe mâini bune. Sincer, îmi era frică de spital, am dus-o la Matei Bals cu Salvarea și totul este bine. Este sub control, conectată la un aparat cu oxigen. Eu sunt mai mămos de fel, de când a plecat tata, care era ALFA suprem, am rămas eu”, a declarat Augustin Viziru.