Mama lui Bogdan Mocanu și-a spus părerea despre viitoarea ”noră”. Comparația făcută cu Andra Volos

Bogdan Mocanu și mama lui au fost prezenți, vineri, în platoul WoWbiz, unde au făcut dezvăluiri bombă despre bruneta misterioasă, care-l face fericit pe câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei. Mama tânărului o consideră perfectă pe iubita fiului ei, despre care are doar cuvinte de laudă. Mama lui Mocanu spune că nu poate face comparație cu trecutul, adică între actuala iubită și fosta parteneră, Andra Volos, cea pe care Bogdan a cunoscut-o în timpul emisiunii fenomen de la Kanal D.

”Nu fac comparație cu trecutul. Nu, nu! Eu trăiesc prezentul! Fata este super, am cunoscut-o și eu aseară. În afară de faptul că este foarte frumoasă, are totul perfect, este un suflet bun, cald, cu care poți să discuți! Vorbisem la telefon, dar față în față nu ne-am văzut până aseară. Am simțit-o că este a noastră. Este super! Este super fata!”, a spus mama lui Bogdan Mocanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Irina Mocanu a recunoscut că fiul ei are magnet doar la domnișoarele frumoase: ” Nu mă implic, aștept să-mi ceară sfaturi, când e cazul, dar de obicei Bogdan știe când trebuie sa puna punct si s-o ia de la capat. Aseara am cunoscut-o pe prietena lui, personal, si mi-a placut foarte mult. Are el magnet la domnisoarele frumoase”, a mărturisit mama lui Bogdan, pentru WOWbiz.

Irina Mocanu, despre boala de care suferă Bogdan

Irina, mama lui Bogdan, a mărturisit că a trecut prin clipe grele atunci când a aflat că băiatul ei suferă de diabet. Pe vremea când Bogdan se afla în primul sezon Puterea Dragostei, Roxana Buzoiu, fosta lui iubită, în timpul unui scandal, i-a adresat lui Mocanu cuvinte dure:

” Nu puteam să mă abțin. A fost o fază cu Roxana când ii spunea ”diabeticule, du-te si fa-ti injectiile”. Când e vorba de diabet, nu am putut sa ma abtin. Mereu cand vad cate un comentariu nu ma gandesc la mine, ci la Bogdan. Ma gandesc ca il deranjeaza”.

Bogdan Mocanu: Mama e foarte asumată ca femeie, dacă a spus ceva, așa rămâne.