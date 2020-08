In articol:

Doamna Geta, mama lui Culiță și a lui Iancu Sterp, este cunoscută pentru sinceritatea ei, dar și pentru faptul că nu-i plac femeile care exagerează cu operațiile estetice. Aceasta nu s-a ferit să recunoască, în nenumărate rânduri, că nu-și dorește pentru băieții ei o femeie operată sau tatuată. De curând, mama Geta a apărut într-un vlog al fiului mai mic, Iancu Sterp. Femeia a spus ce crede despre toate divele din showbiz-ul românesc.

”Tu nu le vevzi cum arată…Se fac verde în cap, mov, arată ca un clovn. Dacă te uiți la ele, seamănă între ele, sunt toate la fel” a spus Geta.

Mama Geta, la volanul unui bolid de peste 100.000 de euro

Culiță Sterp și-a cumpărat Mercedes de peste 100.000 de euro, pe care l-a arătat fanilor săi. E vorba de un GLE Coupe alb. “Oamenii cu suflet bun sunt ăia care nu uită de unde au plecat și rămân la fel toată viața! Vă pup!”, a postat Culiță.

El i-a făcut o surpriză mamei sale, Geta, pe care a urcat-o la volanul mașinii, pentru a da o tură. „Băi, jur, nu îmi vine să cred ce am vazut. Doamna Geta conduce un GLE COUPE. La anii ei nu am mai vazut asa ceva și nici nu o să mai văd, și ce curaj are, îi dă talpă”, a postat un amic al lui Culiță.

“Cel mai frumos! Dumnezeu îți dă după suflet!”, a postat doamna Geta. „Nu știu cât de modest ești, Culiță Sterp. Dar descrierea nu are nici o legătură cu pozele... Și mi se pare că exagerezi, au mai fost și alții care și-au luat înaintea ta acest model...”, a postat un fan care nu a apreciat că Sterp și-a etalat mașina.