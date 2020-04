In articol:

Emy Alupei este o prezență controversată în Republica Dominicană. Comportamentul ei vulcanic, uneori extrem de dur verbal, i-a adus foarte multe critici, mai ales de la cei care i-au taxat limbajul. Nimeni nu știe însă de unde are fata cu părul albastru astfel de ieșiri. Unii consideră că muzica trap pe care o promovează tânăra de 21 de ani, una foarte dură, o face pe faimoasă să fie așa, alții însă merg pe ideea că orice s-ar întâmpla, trebuie să fii temperat pe micul ecran.

Totuși, în urmă cu doi ani, Emy Alipei a povestit cât de greu i-a fost în copilărie, din cauza kilogramelor în plus, și de aici, frustrările pe care le are la vârsta adolescenței. ”Eu am fost un caz de bulling în școală. În copilărie, aveam 80 de kilograme. Cea mai dureroasă dumă pentru mine era ”tanc rusesc”. Așa îmi spuneau toți, iar eu sufeream. Eram în clasa a VI-a și plângeam foarte mult, dar acasă, cu mama. Ea mă lua în brațe și îmi spunea că o să fie bine într-o bună zi... Era greu de conceput atunci că lucrurile vor fi altfel. M-am schimbat abia prin liceu, am început să fac sală, să mănânc corect. Trebuia să fac acest lucru, fiindcă acele cuvinte m-au durut enorm. Voiam și eu ca lumea să vorbească frumos cu mine, să mă respecte...”, a comentat cântăreața la o emisiune de televiziune.

Citeste si: Cum arata noua tabara a concurentilor ''Survivor Romania''! Imagini incredibile cu noua casa a echipelor

Mama lui Emy a spus tot! ”Venea acasă tot timpul plâng, iar eu plângeam odată cu ea”

Declarațiile de atunci ale artistei aveau să fie confirmate, recent, și de Alina, mama ei. În premieră pentru WOWbiz.ro, ea avea să spună prin ce clipe grele a trecut fata ei și, poate de aici, și comportamentul vulcanic de la Survivor România.

”Andreea, cum îi zic eu, este sensibilă și puternică în același timp, dar într-adevăr, din copilărie, încă de pe băncile școlii, asupra ei și-a pus amprenta puternic răutatea copiilor de acolo. Vă dați seama, pentru că avea kilograme în plus, cei din clasă erau extrem de răi. La școală, era umilită de colegi, fiindcă era solidă, avea 80 de kilograme. Îi aruncau mâncarea la coș, ghiozdanul pe jos, în nisip, și mereu era jignită în ultimul hal. Venea acasă tot timpul plâng, iar eu plângeam odată cu ea. E greu să treci prin așa ceva, fără a nu lăsa urme pe viitor”, a spus Alina Alupei la emisiunea ”Ștafeta mixtă”!

Are niște traume din copilărie, pe care nu și le-a rezolvat”

Dacă mama lui Emy Alupei a făcut dezvăluiri dureroase despre faimoasa de la Survivor, ei bine, și Sonny Flame, la ieșirea din competiție, a dorit să vorbească despre comportamentul artistei și chiar i-a găsit circumstanțe atenuante. ”Are niște traume din copilărie, pe care nu și le-a rezolvat. A acumulat niște frustrări și cumva impactul acestor lucruri o lovesc foarte tare, de aceea, simte nevoia să se descarce. Eu am înțeles-o perfect și am căutat să fiu alături de ea cât am putut, însă nu știu cât am reușit! I-am spus să se întărească în acest joc, știa la ce se expui și trebuie să mergă până la capăt, nu are de ales. Este o competitoare foarte bună, este bine să meargă mai departe. Cred că o va ajuta pe viitor faptul că s-a apropiat de Elena, o competitoare puternică, foarte cinstită din toate punctele de vedere, o femeie inteligentă care o poate sfătui, o va putea face să treacă mai ușor peste greutățile din camp, și personal, îi țin pumnii, o îndrăgesc, fiindcă merită să ajungă cât mai departe, este o copilă sensibilă și merită foarte mult”, a declarat Sonny la Ștafeta mixtă.